أنشيلوتي يضع «روشتة» علاج الكرة الإيطالية!!

معتز الشامي (أبوظبي)

وجّه كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، انتقادات حادة لحالة كرة القدم الإيطالية، معتبراً أن «الأزوري» فقد أحد أهم عناصر قوته التاريخية، وهو الإيقاع والصلابة الدفاعية، مشدداً على أن كرة القدم لا تُختزل في تسجيل الأهداف فقط.

وفي تصريحات لصحيفة «إل جورنال» تناول أنشيلوتي أسباب التراجع الواضح في مستوى الكرة الإيطالية، في ظل فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة توالياً، وغياب أندية «الكالتشيو» عن المراحل المتقدمة في البطولات الأوروبية هذا الموسم.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفارق الرئيسي بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا يتمثل في «السرعة»، ليس فقط من الناحية البدنية، بل أيضاً في سرعة التفكير واتخاذ القرار داخل الملعب، إلى جانب شدة الأداء والتركيز المستمر طوال المباراة. وأضاف: «كرة القدم الإيطالية فقدت هذا الإيقاع، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على نتائجها».

كما أشار أنشيلوتي إلى تراجع الصلابة الدفاعية، التي كانت دائماً علامة مميزة للكرة الإيطالية، مؤكداً أن الافراط في الاعتماد على الجوانب التكتيكية أدى إلى تشويه الهوية التقليدية، التي بُنيت عليها نجاحات الأندية والمنتخب عبر التاريخ.

ولم يغفل المدرب المخضرم الحديث عن تراجع جاذبية الدوري الإيطالي، موضحاً أن اللاعبين الكبار لم يعودوا يتجهون إلى إيطاليا كما في السابق، في ظل وجود دوريات أكثر قوة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية. وقال «في الماضي، كان هناك نجوم عالميون يلعبون في إيطاليا مثل مارادونا وبلاتيني ورونالدو، من يتعلم منهم اللاعبون اليوم؟»، وفي سياق متصل، قلّل أنشيلوتي من تأثير بعض الأندية الصاعدة مثل كومو، مشيراً إلى أن قلة اللاعبين الإيطاليين في صفوفها تحدّ من دورها في تطوير المواهب المحلية.

واختتم أنشيلوتي حديثه برسالة واضحة حول ضرورة استعادة التوازن الدفاعي، قائلاً: «إما أن نستعيد المدافعين، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي صنعت تاريخنا، أو سنواصل المعاناة. كرة القدم ليست فقط تسجيل أهداف أكثر من خصمك، بل أيضاً استقبال أهداف أقل، وهذه ليست مسألة بسيطة».