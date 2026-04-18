إنتر يقبض على لقب الدوري الإيطالي

روما (أ ف ب)

اقترب إنتر من تحقيق لقبه الـ21 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تجاوز ضيفه كالياري 3-0 أمس ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

وحملت ثلاثية إنتر توقيع الفرنسي ماركوس تورام ونيكولو باريلا والبديل البولندي بيوتر جيلينسكي.

ورفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن نابولي الوصيف، الذي يستقبل لاتسيو السبت، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

كما أخذ إنتر جرعة معنوية مهمة قبل استضافة كومو الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، علماً أنهما تعادلا من دون أهداف ذهاباً في كومو.

وبعد شوط أول دانت فيه الأفضلية لفريق المدرب الروماني كريستيان كيفو من دون النجاح بهزّ شباك فريق جزيرة سردينيا، حسم إنتر الأمور في الشوط الثاني.

وافتتح التسجيل عبر تورام الذي تابع من داخل منطقة اليارادت الست إلى الشباك المشرّعة أمامه، عرضية من المتألق فيديريكو ديماركو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء (52).

وأضاف باريلا الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى (56).

وأحرز البديل جيلينسكي الثالث بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية العليا اليمنى (90+2).