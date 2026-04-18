ابن «فلايت لاين» يحطّم كل الأرقام في مزاد أوكالا

عصام السيد (أبوظبي)

اشتعلت الأجواء في قاعة المزاد مع دخول المهر ابن فلايت لاين (رقم 1056) المنتظر بشدة إلى الحلبة خلال العرض الختامي لمزاد أوكالا الأميركي للمربين لخيول التدريب بعمر سنتين، وذلك بعد أسبوع من الترقب الشديد، مع تجاوز سعره كل التوقعات، حيث بدأ المزاد عند مليون دولار.

دارت منافسة حامية بين المزايدين، لكن دوناتو لاني، الذي كان يزايد نيابةً عن إسطبل زيدان للسباقات، فاز بالمزاد بمبلغ 10.5 مليون دولار، محطّماً بذلك الرقم القياسي السابق للأمهار في مزاد أوكالا للمربِّين.

وكان الحصان «برانت»، الفائز بالفئة الأولى، والذي اشتراه زيدان أيضاً خلال مزاد OBS للخيول المتدربة بعمر سنتين في مارس الماضي مقابل 3 ملايين دولار، يحمل الرقم القياسي السابق.

ورقم الحصان 1056: مهر بعمر سنتين، ذكر، مواليد 2024، من نسل «فلايت لاين» والفرس «لوكريزيا»، من نسل «إنتو ميسشيف».