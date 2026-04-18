صنز وماجيك إلى «الأدوار الإقصائية» في «السلة الأميركية»

واشنطن (رويترز)

ساهمت 30 نقطة من جالين جرين في تأهُّل فينكس صنز إلى الأدوار الإقصائية، بفوزه 111-96 ​في الأدوار التأهيلية على ضيفه جولدن ستيت وريورز في مباراة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الليلة الماضية.

واقتنص ⁠صنز المركز الثامن في القسم الغربي. وسيزور ملعب ​حامل اللقب والمصنّف الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر، ​غداً ‌الأحد، في افتتاح سلسلة مباريات ⁠الدور ​الأول.

وقال جوردان أوت مدرب فينكس: «في بعض الأحيان لا يكون الطريق هو الذي تختاره وتظن أنه سيسلكه المرء أو الطريق الأكثر ارتياداً واعتياداً، ‌بل أحياناً يكون عكس ذلك. لقد وجدنا ‌طريقنا، والآن حان وقت الانتقال للخطوة التالية».

وسجّل فينكس 30 نقطة من 21 خطأ ارتكبها وريورز.

وفي ​مباراة أخرى، سجّل باولو بانكيرو 25 نقطة، ليقود خمسة لاعبين لتحقيق رقمين مزدوجين من صاحب الأرض أورلاندو ماجيك، الذي تأهل للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي بفوزه على تشارلوت هورنتس ‌121-90 في الأدوار التأهيلية.

واقتنص ماجيك، الذي احتل المركز الثامن في الموسم الاعتيادي، المركز الثامن وسيلتقي مع المصنف الأول ديترويت بيستونز في سلسلة من سبع ​مباريات في ‌الدور ⁠الأول، تبدأ ‌غداً الأحد في ديترويت.

وهذا التأهل الثالث على التوالي لماجيك للأدوار الإقصائية، وذلك في أطول سلسلة ⁠للفريق منذ رقمه القياسي بست مشاركات متتالية بين ​عامي 2007 و2012.

وسجّل لاميلو بول 23 نقطة لهورنتس، الذي أنهى الموسم الاعتيادي في المركز التاسع بالقسم الشرقي.

وبذلك غاب هورنتس عن الأدوار الإقصائية للموسم العاشر على التوالي، في أطول فترة ​غياب في تاريخ دوري كرة ​السلة الأميركي للمحترفين.