السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جامبا أوساكا إلى نهائي «الأبطال 2» وينتظر الصاعد من «مجمّعة زعبيل»

18 ابريل 2026 13:10

معتز الشامي (أبوظبي) 
تأهل فريق جامبا أوساكا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا2، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في تصفيات شرق آسيا بنتيجة 3-1 أمام فريق بانكوك يونايتد التايلاندي.
وينتظر جامبا أسوكا الفريق الصاعد من غرب آسيا بالبطولة المجمّعة التي يستضيفها استاد زعبيل، وتنطلق مباريات ربع النهائي غداً بين الوصل والنصر، ثم لقاء الأهلي القطري والحسين إربد، حيث يتأهل الفائز في المباراتين إلى نصف النهائي يوم 22 أبريل الجاري، بينما يقام الدور النهائي في ملعب الفريق الصاعد من الغرب، يوم 16 مايو المقبل.
ومن جانبه أعرب المدرب ينز ويسينج، عن رضاه بعد أن فرض فريقه جامبا أوساكا سيطرته على مواجهة إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا2، ليتجاوز بانكوك يونايتد ويتأهل بمجموع 3-1، حيث خسر بهدف في الذهاب، قبل أن يعود بثلاثية في الإياب.
وأضاف: «أنا سعيد جداً وراضٍ عن الأداء. إنه إنجاز كبير للنادي أن يبلغ نهائي بطولة قارية، وهذا أمر مميز للغاية، وكلا الفريقين يستحقان اللعب في هذه المرحلة. لم تكن مباراة سهلة، ونحن نحترم جميع المنافسين، حيث قاتل الفريقان من أجل الفوز»
وأوضح: «كانت المباراتان صعبتين، لكننا أظهرنا الروح القتالية المطلوبة، وما نمتلكه من طاقة وجودة داخل الملعب، ولذلك استحققنا الفوز، نحن الآن في النهائي، وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق اللقب».

أخبار ذات صلة
الوصل في اختبار «النصر الناري» لخطف بطاقة «نصف نهائي آسيا 2»
النصر يفتح آفاق التعاون مع زينيت الروسي
دوري أبطال آسيا 2
الوصل
النصر
آخر الأخبار
المغرب تُفرج عن 3 سنغاليين بعد تنفيذهم عقوبة النهائي الأفريقي
الرياضة
المغرب تُفرج عن 3 سنغاليين بعد تنفيذهم عقوبة النهائي الأفريقي
اليوم 16:40
جنود فرنسيون ضمن قوة يونيفيل في جنوب لبنان
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل جندي فرنسي من يونيفيل وجرح ثلاثة بإطلاق نار
اليوم 16:34
«ريبلز رومانس» يتأهب لمغامرة أميركية جديدة
الرياضة
«ريبلز رومانس» يتأهب لمغامرة أميركية جديدة
اليوم 16:30
"التسجيل العقاري" و"الشارقة الرقمية" تعززان كفاءة المطورين رقمياً
علوم الدار
"التسجيل العقاري" و"الشارقة الرقمية" تعززان كفاءة المطورين رقمياً
اليوم 16:22
مقتل شخص وإصابة آخر في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شخص وإصابة آخر في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية
اليوم 16:16
