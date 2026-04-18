جامبا أوساكا إلى نهائي «الأبطال 2» وينتظر الصاعد من «مجمّعة زعبيل»

معتز الشامي (أبوظبي)

تأهل فريق جامبا أوساكا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا2، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في تصفيات شرق آسيا بنتيجة 3-1 أمام فريق بانكوك يونايتد التايلاندي.

وينتظر جامبا أسوكا الفريق الصاعد من غرب آسيا بالبطولة المجمّعة التي يستضيفها استاد زعبيل، وتنطلق مباريات ربع النهائي غداً بين الوصل والنصر، ثم لقاء الأهلي القطري والحسين إربد، حيث يتأهل الفائز في المباراتين إلى نصف النهائي يوم 22 أبريل الجاري، بينما يقام الدور النهائي في ملعب الفريق الصاعد من الغرب، يوم 16 مايو المقبل.

ومن جانبه أعرب المدرب ينز ويسينج، عن رضاه بعد أن فرض فريقه جامبا أوساكا سيطرته على مواجهة إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا2، ليتجاوز بانكوك يونايتد ويتأهل بمجموع 3-1، حيث خسر بهدف في الذهاب، قبل أن يعود بثلاثية في الإياب.

وأضاف: «أنا سعيد جداً وراضٍ عن الأداء. إنه إنجاز كبير للنادي أن يبلغ نهائي بطولة قارية، وهذا أمر مميز للغاية، وكلا الفريقين يستحقان اللعب في هذه المرحلة. لم تكن مباراة سهلة، ونحن نحترم جميع المنافسين، حيث قاتل الفريقان من أجل الفوز»

وأوضح: «كانت المباراتان صعبتين، لكننا أظهرنا الروح القتالية المطلوبة، وما نمتلكه من طاقة وجودة داخل الملعب، ولذلك استحققنا الفوز، نحن الآن في النهائي، وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تحقيق اللقب».