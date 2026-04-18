الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إقامة دبي» بطل كأس الإمارات لدرّاجات الفرق ضد الساعة

18 ابريل 2026 13:18

الشارقة (الاتحاد)

توج فريق إقامة دبي بلقب سباق كأس الإمارات للدراجات (فرقي ضد الساعة)، الذي أُقيم اليوم في إمارة الشارقة لمسافة 48 كم، بمشاركة 6 فرق ، وذلك في ختام منافسات بطولة الدوري لهذا الموسم.

ونجح فريق الإقامة في تقديم أداء مميز اتسم بالانسجام العالي بين الدراجين والقدرة على الحفاظ على نسق سريع طوال مسافة السباق، ليحسم المركز الأول بزمن قدره 57:16 دقيقة، وبمتوسط سرعة بلغ 50.3 كم/س، متفوقاً على فريق شباب الأهلي الذي حل في المركز الثاني بزمن 58:33 دقيقة، فيما جاء فريق أبوظبي في المركز الثالث بزمن 58:41 دقيقة.

وبنهاية هذا السباق تختتم بطولة الدوري، التي شهدت منافسات قوية بين مختلف الفئات، وأسهمت في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للدراجين، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والدولي.

شهد ختام السباق، وتوج الفائزين المهندس منصور بوعصيبه، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا، نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية، وعمر النقبي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب خلود الظاهري، عضو مجلس الإدارة.

شباب الأهلي
يوسف ميرزا
منصور بوعصيبة
كأس الإمارات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©