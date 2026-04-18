السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يعزز الإنجازات بفضيتين في ختام «الآسيوية»

18 ابريل 2026 13:43

أبوظبي (الاتحاد)
أضاف منتخبنا الوطني للجودو ميداليتين فضيتين مع ختام بطولة آسيا لفردي الجودو للجنسين، التي اختتمت أمس على صالة مدينة أوردوس الرياضية بالصين بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، رافعاً رصيده إلى 4 ميداليات ملونة ومجموعة من النقاط حصيلة المشاركة الآسيوية في مشوار التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028.
وتألقت إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، محرزة الميدالية الفضية بخسارتها نتيجة إرهاق المباريات المتوالية في تصفيات هذا الوزن، أمام صاحبة الأرض والجمهور بطله الصين وواد هونغتا، التي نالت الميدالية الذهبية في آخر 30 ثانية من عمر المباراة النهائية.
وأضاف ظفار كوسوف الميدالية الفضية الثانية في ختام منافسات وزن (تحت 100 كجم)، بخسارته أمام اللاعب البحريني صدرالدين سيد، بعد مشوار متميز في تصفيات هذا الوزن الذي يتصدره لاعب منتخبنا، وقد شارك الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين صندوق الاتحاد الدولي في تتويج الفائزين في ختام المنافسات.
من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي مشاركة المنتخب الأول للجودو في بطولة آسيا المختلطة، التي ينظمها الاتحاد الصيني تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، بصالة (أوردوس) والتي تنطلق اليوم بمشاركة 10 دول.
وضمت القائمة المقترحة للمشاركة 9 أفراد من منتخبنا من بينهم 6 لاعبين و3 لاعبات وهن، بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وميثاء النيادي في وزن تحت 57 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم.. و6 لاعبين هم، ناجي يزبيك، ومحمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد وأرام جورجيان في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، وعمر معروف في منافسات فوق 90 كجم.

أخبار ذات صلة
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
البطولة الآسيوية للجودو
آخر الأخبار
المغرب تُفرج عن 3 سنغاليين بعد تنفيذهم عقوبة النهائي الأفريقي
الرياضة
المغرب تُفرج عن 3 سنغاليين بعد تنفيذهم عقوبة النهائي الأفريقي
اليوم 16:40
جنود فرنسيون ضمن قوة يونيفيل في جنوب لبنان
الأخبار العالمية
لبنان.. مقتل جندي فرنسي من يونيفيل وجرح ثلاثة بإطلاق نار
اليوم 16:34
«ريبلز رومانس» يتأهب لمغامرة أميركية جديدة
الرياضة
«ريبلز رومانس» يتأهب لمغامرة أميركية جديدة
اليوم 16:30
"التسجيل العقاري" و"الشارقة الرقمية" تعززان كفاءة المطورين رقمياً
علوم الدار
"التسجيل العقاري" و"الشارقة الرقمية" تعززان كفاءة المطورين رقمياً
اليوم 16:22
مقتل شخص وإصابة آخر في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شخص وإصابة آخر في حادث دهس بمدينة ملبورن الأسترالية
اليوم 16:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©