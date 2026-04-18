«الإمارات للدرّاجات» يخطف صدارة «أو جران كامينيو» في المرحلة 4

أبوظبي (الاتحاد)

دوّن البريطاني آدم ييتس أول انتصاراته هذا الموسم في عرض مبهر، حين حسم المرحلة الرابعة من سباق أو جران كامينيو بهجوم منفرد على الطريق الصاعد الأخير، منتزعاً القميص الأصفر ومعتلياً صدارة الترتيب العام.

وأطلق الدرّاج المميز في فريق الإمارات-إكس آر جي هجومه الحاسم قبل 3.8 كيلومتر من خط النهاية، على منحدرات ألتو دي كابيزا دي ميدا القاسية، ليفرض إيقاعه على السباق، بعدما بدأ بتسارعٍ محسوب، ثم رفع الوتيرة تدريجياً حتى تخلص من جميع ملاحقيه، قبل أن يعبر خط النهاية، متقدماً بفارق مريح بلغ 46 ثانية عن النرويجي الشاب يورجن نوردهاجن.

ومع الصعود الأخير، الممتد لمسافة 5.1 كيلومتر، بمتوسط انحدار 9.4%، كانت ساحة المواجهة الحقيقية بين كبار التصنيف العام. ورغم محاولات التقدم المبكرة، ظل ييتس هادئاً يترصّد اللحظة المناسبة، قبل أن ينقضّ بقوة ويترك منافسيه خلفه.

بهذا الإنجاز، يتصدر ييتس الترتيب العام بفارق 34 ثانية عن نوردهاجن، فيما يحتلّ الإيطالي أليساندرو بيناريلو المركز الثالث.

من جانبه، أكد ييتس أن اليوم كان قاسياً بكل المقاييس، صعود متواصل وطرق مرهقة. لقد قام الفريق بعمل مذهل، وأنا سعيد بإنهاء المهمة بنجاح.

وأضاف: «كان الصعود الأخير شديد الانحدار، وفي مثل هذه الصعودات لا تشعر بالرياح حقاً، لذلك كان الجو حاراً جداً. بذلنا جهداً كبيراً من الأسفل، لقد كان جهداً شاقاً، ولحسن الحظ تمكنت من إنجاز المهمة».

وختم: «أثبتُ لنفسي قبل أي أحد أنني في حالة بدنية ممتازة. كان هناك توقعات كبيرة، وهذا ما جعل التحدي أصعب، لكن الغد فرصة جديدة، وسنحاول الفوز مجدداً».