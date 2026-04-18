كوزنيفروي يضع «الإمارات للدراجات» على منصة تتويج «دي برابانتسه بايل»

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم بينوا كوزنيفروي أداءً قوياً ليحلّ في المركز الثالث في سباق دي برابانتسه بايل، مُهدياً فريق الإمارات - إكس آر جي الوقوف على منصة التتويج في افتتاح سباقات كلاسيكيات الأردين.

ودخل الفريق السباق بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزه العشرين هذا الموسم، بفضل انتصار آدم ييتس في المرحلة الرابعة من أو جران كامينيو.

وشهد السباق الممتد لمسافة 162.6 كلم من بيرسيل إلى أوفرييسه وتيرة عالية طوال مجرياته، حيث لعبت الصعودات القصيرة والحادة مثل موسكسترات وهولستهايده دوراً حاسماً في رسم ملامح النهاية.

وأشعلت سلسلة من الهجمات المتأخرة الكيلومترات الأخيرة، قبل أن تعود المجموعة للتجمع قبيل الصعود الأخير نحو خط النهاية.

وفي اللحظات الحاسمة، تنافست مجموعة صغيرة على الفوز في السبرينت بعد الصعود الأخير إلى أوفرييسه.

ونجح الدنماركي أندرس فولداجر (جايكو العلا) في توقيت اندفاعه بشكل مثالي، لينتزع الفوز من الخلف، متقدماً على كوينتن هيرمانز، فيما أكمل كوزنيفروي منصة التتويج بعد أن عجز عن مجاراة تسارع الدنماركي في الأمتار الأخيرة.

وكان كوزنيفروي قد تمركز بشكل جيد ضمن المجموعة الأمامية في الكيلومترات الأخيرة، متفاعلاً مع الهجمات المتأخرة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة حتى الصعود النهائي.

ويواصل بهذا المركز الثالث تأكيد ثبات مستواه في هذا السباق، حيث حقق عدة منصات تتويج في السنوات الأخيرة، من بينها الفوز في عام 2024.

وقال بينوا كوزنيفروي: «الصعود إلى منصة التتويج أمر رائع دائماً، لكن مع الحالة التي كنت عليها اليوم شعرت أنه كان بإمكاني تحقيق نتيجة أفضل.

مستواي جيد حالياً، وآمل أن أردّ جميل الفريق على دعمه وثقته قريباً. تهانينا للفائز، فقد قدّم سباقاً رائعاً. وآمل أن نحقق نتيجة جيدة أخرى في أمستل غداً الأحد».