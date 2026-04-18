البرازيل تودع أسطورة قاعة المشاهير

ساو باولو(أ ف ب)

تُوفي أسطورة كرة السلة البرازيلية أوسكار شميت الذي شارك خمس مرات في الألعاب الأولمبية، ويُعد من أبرز هدّافي اللعبة على مرّ التاريخ، عن عمر ناهز 68 عاماً، وفقاً لما أفاد به مسؤولون وعائلته.

وذكرت عائلته أن عضو قاعة المشاهير الذي لا يزال أفضل مسجّل في مسابقة كرة السلة الأولمبية، توفي بعد معركة طويلة مع ورم في الدماغ.

وُلد في ناتال، ريو جراندي دو نورتي، وخُلِّد باسم «اليد المقدسة» بسبب دقته الاستثنائية في التصويب، وقد سجّل شميت في مسيرته 49737 نقطة طوال مسيرته بين عامي 1974 و2003.

تم اختياره من نيوجرسي نتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عبر ال «درافت»، لكنه لم يشارك قط في ال «أن بي أيه» بعد أن فضّل تكريس نفسه لتمثيل منتخب البرازيل.

اعتزل شميت وهو الهداف التاريخي لكرة السلة في العالم، وهو رقم قياسي احتفظ به حتى تجاوزه ليبرون جيمس في عام 2024.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة السلة «أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة البرازيلية يودّع الملاعب كرمزٍ مطلق لهذه الرياضة»، واصفاً إرث شميت بأنه «إرث أعاد تعريف حدود الممكن داخل الملعب».

ونُقل شميت في وقت سابق من يوم الجمعة إلى مستشفى في سانتانا دي بارنايبا، بولاية ساو باولو.

وكتب نجله فيليبي في رسالة عاطفية «اليوم يفقد العالم رمزاً، وأنا أفقد والدي... ارقد في سلام يا أبي»، مضيفاً أن والده ينتمي الآن إلى «قاعة مشاهير الحياة».

وفيما قضى مسيرته على صعيد الأندية في أميركا الجنوبية وأوروبا، تألق شميت على الساحة الأولمبية، حيث شارك في خمس دورات أولمبية بين موسكو عام 1980 وأتلانتا عام 1996، مسجلاً 1093 نقطة.

كما شارك في أربع نسخ من كأس العالم، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير «نايسميث» في الولايات المتحدة.

وتابع الاتحاد البرازيلي «لم يكن أوسكار شميت مجرد لاعب استثنائي، بل كان تجسيداً حقيقياً للتفاني والشغف والالتزام بالرياضة».

وأضاف «رحيله يمثل نهاية حقبة».