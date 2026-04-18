السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة والبطائح يقتربان من نصف نهائي كأس الإمارات للسلة

18 ابريل 2026 18:45

علي معالي (أبوظبي)
تخطّت مباراتا الذهاب في ربع نهائي كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، حاجز الـ 100 نقطة، حيث فاز الشارقة على الظفرة 102-72، وتغلّب البطائح على الجزيرة 103-80.
في المباراة الأولى تفوّق الشارقة على صالته، بنتيجة أرباع 29-15 و23-21 و19-19 و31-18، بعد أداء مميّز من الفريقين، وكان الربعان الثاني والثالث قمة المستوى، حيث تقاربت فيه النقاط بين الفريقين، حيث تقدّم فريق الشارقة في الربع الثاني 23-21، وتعادلا في الثالث 19-19، ولكن فارق خبرة لاعبي الشارقة ظهر في الربع الرابع والأخير والذي انتهى 31-18.
وفي المباراة الثانية التي جرت بينهما على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، تقدم أصحاب الأرض في الربع الأول (22-20)، ثم تفوّق البطائح في بقية الأرباع بنتيجة 29-13 و26-24 و28-21، بعد عرض قوي من الجانبين.
وتقام غداً، مباراتا الإياب بين نفس الفرق على صالتَي الظفرة والبطائح اعتباراً من الساعة السابعة والربع مساء.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©