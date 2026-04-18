الشارقة والبطائح يقتربان من نصف نهائي كأس الإمارات للسلة

علي معالي (أبوظبي)

تخطّت مباراتا الذهاب في ربع نهائي كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، حاجز الـ 100 نقطة، حيث فاز الشارقة على الظفرة 102-72، وتغلّب البطائح على الجزيرة 103-80.

في المباراة الأولى تفوّق الشارقة على صالته، بنتيجة أرباع 29-15 و23-21 و19-19 و31-18، بعد أداء مميّز من الفريقين، وكان الربعان الثاني والثالث قمة المستوى، حيث تقاربت فيه النقاط بين الفريقين، حيث تقدّم فريق الشارقة في الربع الثاني 23-21، وتعادلا في الثالث 19-19، ولكن فارق خبرة لاعبي الشارقة ظهر في الربع الرابع والأخير والذي انتهى 31-18.

وفي المباراة الثانية التي جرت بينهما على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، تقدم أصحاب الأرض في الربع الأول (22-20)، ثم تفوّق البطائح في بقية الأرباع بنتيجة 29-13 و26-24 و28-21، بعد عرض قوي من الجانبين.

وتقام غداً، مباراتا الإياب بين نفس الفرق على صالتَي الظفرة والبطائح اعتباراً من الساعة السابعة والربع مساء.