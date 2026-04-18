الوصل يجهز «صفقة عالمية» للظهور الأول أمام النصر السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

تترقب جماهير الوصل، تغييرات في التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها "الفهود" اللقاء المرتقب غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام النصر السعودي، على ملعب استاد زعبيل.

ويسعى الجهاز الفني للفهود بقيادة البرتغالي فيتوريا لتحقيق عنصر المفاجأة غداً أمام النصر، لاسيما في بعض المراكز والدفع ببعض اللاعبين نظرا للغيابات المتوقعة في صفوف الفريق، حيث تنتظر الجماهير لرؤية المدافع الفرنسي كورت زوما، الذي تم التعاقد معه للمشاركة في البطولة القارية فقط خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، ومنذ وصوله لم يشارك في أي مباراة، حيث كان يخضع للتجهيز الفني، وسبق وشارك في المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام الذيد خلال التوقف الدولي أواخر مارس الماضي، وبالتالي ستكون مشاركته في مباراة الغد بمثابة الظهور الرسمي الأول له في البطولة ضد النصر.

وشارك زوما ما يزيد عن 200 مباراة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ووستهام، حيث بدأ مسيرته في 2009 مع سانت إيتيان وفي 2014 انتقل لتشيلسي وخرج أكثر من فترة إعارة لسانت إيتيان وستوك سيتي وإيفرتون، وفي عام 2022 انتقل لوستهام وخاض معه 103 مباريات وسجل 6 أهداف، وتوج زوما خلال مسيرته بـ 8 ألقاب على مستوى الأندية وكأس العالم للشباب 2013، وقاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021 كما توج مع وستهام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وتشير المتابعات إلى أن زوما ربما يتحول من صفقة مؤقتة للمشاركة القارية فقط حتى نهاية الموسم الجاري، إلى صفقة أساسية للموسم المقبل وبعقد يمتد لعامين على الأقل، وهو ما سيتحدد عقب إثبات اللاعب لقدراته الفنية بشكل كافي خلال اللقاء المرتقب.