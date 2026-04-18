قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الذيد نحو «الثالث» والاتفاق يواصل الانتصارات في دوري «الأولى»

الذيد نحو «الثالث» والاتفاق يواصل الانتصارات في دوري «الأولى»
18 ابريل 2026 20:27

معتصم عبدالله (أبوظبي)
قاد المغربي عدنان الوردي فريق الذيد لتحقيق فوز ثمين على ضيفه سيتي 1-0، في انطلاق مباريات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز الاتفاق على الجزيرة الحمراء 2-1 بقيادة الإيطالي ماريو بالوتيلي، وتفوق الحمرية على مجد 3-2.
وسجل الوردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 برأسية متقنة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 41 نقطة، متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً، فيما تجمد رصيد سيتي عند 22 نقطة في المركز العاشر.
وعلى استاد شباب الأهلي في العوير، قلب الاتفاق تأخره أمام ضيفه الجزيرة الحمراء بهدف رضا حنيوي في الدقيقة 10، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك بالوتيلي التعادل في الدقيقة 24، قبل أن يسجل ياكوبو دا ريفا هدف الانتصار في الدقيقة 32، ورفع الاتفاق رصيده إلى 18 نقطة، محققاً فوزه الثالث على التوالي والسادس هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر، متفوقاً بفارق نقطة على الجزيرة الحمراء الذي تراجع إلى المركز قبل الأخير.
وفي الشارقة، انتزع الحمرية فوزاً مثيراً أمام ضيفه مجد 3-2، بعدما سجل هدف الحسم في الدقيقة 90 عبر البديل براني كابالا، عقب أهداف هاريس فوكيتش (26) ودياجو دا سيلفا (81)، فيما سجل لمجد علي عيد (42) وعبدالرحمن بني زامة (62)، ورفع الحمرية رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما تعقدت مهمة مجد في قاع الترتيب برصيد 14 نقطة.
وتُستكمل الجولة الأحد بأربع مواجهات تجمع مصفوت ودبا الحصن، جلف يونايتد والإمارات، العربي وحتا، إلى جانب «ديربي» العروبة والفجيرة، فيما يغيب يونايتد المتصدر برصيد 47 نقطة بداعي الراحة.

