الوصل يهزم النصر السعودي في «معركة الأصفر»

معتز الشامي (أبوظبي)

عقد مساء اليوم بمقر نادي الوصل الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الوصل ضد النصر السعودي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا2 المقرر لها غداً الأحد، واعتمد خلاله مراقب المباراة الألوان الرسمية للفريقين، حيث تقرر أن يرتدي الوصل لونه الأصفر الكامل فيما سيرتدي فريق النصر السعودي «اللون الأزرق» الاحتياطي.

ومن المعروف أن الناديين يرتديان اللون الأصفر وهو ما يمنح الوصل أفضلية في اللقاء مع الظهور باللون الأصلي.

كما اعتمدت الفعاليات المصاحبة للمباراة والمتمثلة في المؤتمرات الصحفية والتدريبات الرسمية.

وتأتي المباراة التي قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامتها بنظام البطولة المجمعة مع الدور نصف النهائي من مباراة واحدة، على أن تلعب على ملعب استاد زعبيل، وتكتسب أهمية كبيرة بين جماهير الناديين، حيث نفدت تذاكر اللقاء بالكامل بعد طرحها بأقل من 50 دقيقة، ما يعكس حجم وأهمية اللقاء المرتقب لجماهير الوصل في المقام الأول.