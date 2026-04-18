بسبب «الهاتف الجوال».. إعادة مباراة في الدوري المصري

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، إعادة المواجهة التي جمعت بين فريق طنطا أمام نظيره «وي»، والتي أقيمت أول من أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري القسم الثاني المعروف بدوري المحترفين للموسم الجاري.

وجاء هذا القرار الحاسم من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد، عقب مراجعة تقرير حكم اللقاء والأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق اللوائح المنظمة للبطولة والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة.

وتعود تفاصيل الأزمة التي أدت إلى إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها إلى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، حينما احتسب حكم الساحة عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح فريق «وي» إثر عرقلة على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت اللقطة تدخلاً غير قانوني من قبل الحكم الرابع حسام حسن، الذي قام بمراجعة الحالة التحكيمية عبر شاشة هاتف جوال، ليقوم إثر ذلك بإبلاغ حكم الساحة، الذي تراجع عن قراره وقام باحتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، في واقعة غريبة أثارت استياء الأجهزة الفنية والجماهير المتابعة للمسابقة.

وقد وحددت لجنة المسابقات يوم الثلاثاء المقبل، موعداً نهائياً لإقامة المباراة المعادة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب نادي طنطا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه، إيقاف طاقم تحكيم المباراة بالكامل المكون من عبد العزيز السيد كحكم ساحة، والمساعدين وليد ممدوح وشهاب راشد، والحكم الرابع حسام حسن، ومنعهم من إدارة أي مباريات في جميع الدرجات والمسابقات حتى إشعار آخر، مع إحالة الواقعة للتحقيق.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي وي، ومثلها على نادي طنطا، بسبب النزول الجماعي لأرض الملعب للاعتراض والتحريض على الانسحاب، فضلاً عن إيقاف أيمن حسين، مدرب حراس فريق وي، لمدة مباراتين، وتغريمه 2000 جنيه لسوء السلوك، مع التأكيد على سريان العقوبات الإدارية من إنذارات وحالات طرد في المباراة المعادة.