مدرب الوصل يحسمها: النصر السعودي أفضل فريق في الشرق الأوسط وآسيا

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد البرتغالي فيتوريا مدرب الوصل، أن فريقه سيلتقي غداً على استاد زعبيل، أفضل فرق الشرق الأوسط، وأفضل فريق في آسيا خلال الوقت الراهن، وقال: «نرحب بالنصر السعودي، أحد الفرق التي سبق وأن دربتها، لقد حققت معه الكثير من النجاحات، لكن بالنسبة للمباراة غداً، فنحن نراها صعبة للغاية، لأننا سنواجه فريقاً مميزاً للغاية، وهو في رأيي، أفضل فريق في الشرق الأوسط وأفضل فريق في آسيا بالطبع».

وأضاف: «نعلم أن المباراة ستكون صعبة بالتأكيد وجميع اللاعبين يدركون ذلك، خاصة أننا نعاني مؤخراً من غيابات، وهناك بعض الإصابات في صفوف الفريق، ومع ذلك نحن نحب خوض هذا النوع من التحدي، ونحن جاهزون للمباراة ولتقديم أداء مميز أمام فريق منظم، يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط.

وتابع: «رغم ذلك نحن لن نستسلم، وهذا أسلوبي مع الوصل، علينا أن نقاتل دائماً بكل ما نمتلك من قدرات ومن طاقة ورغبة في الفوز وتقديم الأداء الذي يليق بالوصل».