هوفنهايم يهزم دورتموند ويضع بايرن على بُعد نقطة من اللقب الألماني

برلين(أ ف ب)

ألحق هوفنهايم الخسارة الثانية توالياً بضيفه بروسيا دورتموند، عندما تغلب عليه 2-1 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، ووضع بايرن ميونيخ المتصدر أمام نقطة للاحتفاظ باللقب.

وتقدم هوفنهايم أواخر الشوط الأول بركلة جزاء انبرى لها بنجاح الاختصاصي الدولي الكرواتي أندري كراماريتش (41)، وأدرك المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لكن أصحاب الأرض حصلوا على ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع، انبرى لها كراماريتش بنجاح مسجلاً هدف الفوز (90+8) رافعاً رصيده إلى 156 هدفاً بقميص النادي.

وتجمد رصيد بروسيا دورتموند الذي خسر أمام باير ليفركوزن 0-1 في المرحلة الماضية، عند 64 نقطة بفارق 12 نقطة خلف بايرن ميونيخ، الذي يكفيه التعادل مع ضيفه شتوتجارت الأحد للظفر باللقب الـ35 في تاريخه.

وتلقى دورتموند خسارته الثانية توالياً، بعدما كان قد مُني بهزيمتين فقط طوال الموسم قبل ذلك.

في المقابل، وضع هوفنهايم حداً لسلسلة من أربع مباريات دون انتصار (تعادلان وخسارتان)، وحقق انتصاره السادس عشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة منعشاً آماله في الظفر بإحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق نقطتين خلف لايبزيج الرابع والذي يحلّ ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت، وبفارق نقطتين أمام باير ليفركوزن الذي خسر أمام ضيفه أوجسبورج 1-2.

ومنح المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك التقدم لليفركوزن برأسية بعد 12 دقيقة، لكن أوجسبورج أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة للسويسري فابيان ريدر ارتطمت بالمدافع الدولي الانكليزي جاريل كوانساه ودخلت الشباك.

وترجم ريدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع مسجلاً هدف الفوز لفريقه أوجسبورج، وموجهاً ضربة قاصمة لآمال ليفركوزن في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

من جهتها، تلقت المدربة الجديدة ليونيون برلين ماري-لويز إيتا، أول امرأة تقود فريقاً للرجال في الدوريات الخمسة الكبرى، ضربة في مستهل مشوارها، بخسارة فريقها على أرضه أمام فولفسبورج المهدد بالهبوط 1-2.

وعُينت إيتا مدربة مؤقتة حتى نهاية الموسم، ونالت استقبالاً حاراً من جماهير الفريق عند الإعلان عن اسمها قبل انطلاق المباراة.

ودخل يونيون اللقاء متأخراً سريعاً بعدما افتتح النمساوي باتريك فيمر التسجيل لفولفسبورج بعد 11 دقيقة، قبل أن يضيف دزينان بيتشينوفيتش الهدف الثاني مباشرة عقب الاستراحة (46).

وسجل الاسكتلندي أوليفر بوركي هدف الشرف ليونيون برلين (85).

وعزز فولفسبورج موقعه في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 24 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطتين عن سانت باولي صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، وإلى ست نقاط عن منطقة الأمان أي المركز الخامس عشر الذي يحتله بروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل، لا يزال يونيون برلين متقدماً بست نقاط على مركز الملحق مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.