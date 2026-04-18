«صحوة بورنموث» تضرب نيوكاسل وتعزز فرصه الأوروبية

نيوكاسل(رويترز)

حقق بورنموث فوزاً متأخراً بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على أرض ​نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، وهو فوز مستحق عزز آماله في المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بينما وجه ضربة قوية ⁠لآمال مضيفه.

سجل وليام أوسولا لاعب نيوكاسل هدف التعادل ​في الدقيقة 68 ليعادل هدف التقدم الذي أحرزه ​ماركوس ‌تافيرنييه في الشوط الأول، لكن ⁠بدلاً ​من مواصلة الضغط لتحقيق الفوز، تعثر الفريق المضيف ليسجل أدريان تروفير هدف الفوز قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وبات بورنموث في المركز الثامن بالترتيب ‌برصيد 48 نقطة، بينما تراجع نيوكاسل إلى المركز ‌14 برصيد 42 نقطة.

وقال تافيرنييه بسعادة: "نحن في حالة رائعة، 13 مباراة دون هزيمة (في الدوري) حتى الآن، ​وهذا ليس حظاً بالنسبة لنا، لقد عملنا بجد واستحقينا ذلك".

وأبدي أندوني إيراولا مدرب بورنموث، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيغادر النادي عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، بقدرة فريقه على الصمود.

وقال "أعتقد ‌أننا لعبنا بشكل جيد للغاية. ​استمتعنا باللعب. عندما كانت النتيجة 1-1، تغيرت المباراة كما كان متوقعاً، لكننا أظهرنا رباطة جأش لمواصلة اللعب، وكان الهدف الثاني رائعا واستحققناه".

وجاء هدف ​تروفير بعد أن ‌وصلت ⁠تمريرة عرضية ‌إلى المهاجم إيفانيلسون داخل منطقة ‌الجزاء، وتمكن من إرسالها مرة أخرى عبر المرمى إلى المدافع المتقدم ليحولها نحو ⁠الشباك من مسافة قريبة.

وقال إيراولا "نحن في وضع جيد ​ونقترب من مرحلة مهمة من الموسم. نحاول الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة هذه لأطول فترة ممكنة لأن اللاعبين أظهروا لي أنهم لن يأخذوا أي أيام راحة.

"حاولنا مواصلة اللعب والاحتفاظ بالكرة ​وأعتقد أن هذا هو السبب في تسجيل الهدف ​الثاني".