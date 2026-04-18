خيسوس: أعلم كل شيء عن الوصل ومواجهته بالغة الصعوبة

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد البرتغالي خيسوس مدرب النصر السعودي، أنه يعلم الكثير عن فريق الوصل، وتابع مبارياته مؤخراً عن قرب، وأشاد بقدرات الفريق وما يمتلكه من إمكانيات، وشدد على أن اللقاء المرتقب غداً ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، سيكون صعباً على كلا الفريقين.

وتابع: «ستكون مباراة صعبة ضد فريق قوي ومميز، لكن نحن لدينا الإمكانيات للفوز بالمباراة، وهدفنا الصعود للدور نصف النهائي ومن ثم النهائي بهدف المنافسة على اللقب والعودة لمنصات التتويج»

وأكمل: «مباراة الغد ستترجم قيمة المدرسة البرتغالية في التدريب، حيث يتواجد المدربون البرتغاليون في كل المناطق بالعالم، وستجمع بين مدربين برتغاليين، سبق لهم تحقيق الكثير من النجاحات والألقاب، وهو ما يعكس التأثير الكبير لمدربي البرتغال، لذلك ستكون مباراة صعبة ضد زميلي فيتوريا، ولكننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا بالتأكيد، وهدفي هو الفوز أمامه».

وعن الضغوط التي يتعرض لها الفريق، خصوصاً أنه مطالب بالتتويج باللقب، بالإضافة للقتال على لقب الدوري السعودي، قال: «الفرق الكبيرة، تعتاد على الضغوط ولا تتأثر بها، والنصر من الفرق التي لا يمكنها أن تعيش دون ضغوط المنافسة وهو أمر طبيعي، ومن دون هذا الضغط وهذه المنافسة تصبح كرة القدم بلا طعم، لذلك النصر كفريق كبير ومنافس، يعيش دوماً تحت ضغوط المنافسة، ولكنها لا تؤثر على عملنا بل بالعكس، تضعنا أمام مسؤوليات كبيرة وعلينا دائماً أن نتفوق ونقدم الأفضل».

وتطرق جيسوس إلى الحديث عن خوض مباراة ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، وقال: «كان من المفترض أن يكون هذا الدور من مباراتي ذهاب وإياب، لكن بسبب الظروف والأحداث الأخيرة، اضطر الاتحاد الآسيوي لأن يقلصها لمباراة واحدة في ربع ونصف النهائي، على غرار بطولة النخبة، ولكن رغم ذلك، فنظام البطولة الحالي يفيد الوصل أكثر مما يفيدنا نحن، لأننا سنلعب على ملعبه ووسط جماهيره في استاد زعبيل، لكن علينا تقبل الوضع القائم، والعمل بثقة من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز والوصول للنهائي والمنافسة على اللقب».