الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادي الإمارات يعزز الحياة الصحية بممشى ومضمار

19 ابريل 2026 01:21

رأس الخيمة (وام)

أعلن نادي الإمارات إطلاق ممشى جديد ومضمار رياضي يبلغ طوله 750 متراً، مزود بإضاءات ليلية، وذلك ضمن مبادراته المجتمعية في إطار «عام الأسرة»، والتي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.
وأكدت إدارة النادي أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة رياضية متكاملة وآمنة لمرتادي النادي، من مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أن الممشى الجديد صُمم وفق أعلى المعايير، ليتيح تجربة مريحة لمحبي المشي والجري، خاصة خلال الفترات المسائية.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بدوره المجتمعي، وسعيه المستمر إلى دعم المبادرات، التي تعزز جودة الحياة وتشجع على النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في نشر ثقافة الرياضة والصحة بين أفراد المجتمع.
ودعت إدارة نادي الإمارات جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من الممشى والمضمار الجديد، والمشاركة في الأنشطة الرياضية التي ينظمها بشكل دوري.

أخبار ذات صلة
عام الأسرة
الرياضة
نادي الإمارات
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©