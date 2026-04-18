الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أطاح بوريرام ويلاقي ماتشيدا.. شباب الأهلي إلى نصف نهائي «النخبة الآسيوية»

18 ابريل 2026 23:04

معتز الشامي (أبوظبي)

حجز شباب الأهلي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزاً صعباً ومثيراً على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2، في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليضرب «الفرسان» موعداً مرتقباً مع ماتشيدا الياباني يوم الثلاثاء المقبل.
ودخل شباب الأهلي المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، ليترجم أفضليته بهدف مبكر حمل توقيع إيجور في الدقيقة 13، رغم إهدار فرص عدة لتعزيز النتيجة. 
ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل ممثل دورينا حضوره الهجومي، ونجح سعيد عزت الله في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 49، ليبدو الفريق في طريقه لحسم التأهل، غير أن سيناريو اللقاء تغيّر مع الدقيقة 60، حيث تراجع أداء وتركيز شباب الأهلي، لاسيما على المستوى الدفاعي، ما منح بوريرام فرصة العودة. 
وقلّص الفريق التايلاندي الفارق من ركلة جزاء سجلها البرازيلي بيسولي في الدقيقة 64، قبل أن يدرك بيتر زولج التعادل في الدقيقة 70، ليُعيد المباراة إلى نقطة البداية بعد هدفين في سبع دقائق.
وفي الأشواط الإضافية، استعاد شباب الأهلي توازنه سريعاً، ونجح رينان في استغلال خطأ دفاعي ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 93. 
ورغم محاولات بوريرام المتواصلة في الشوط الإضافي الثاني، صمدت دفاعات «الفرسان» حتى صافرة النهاية، ليحسم الفريق بطاقة التأهل، ويواصل رحلته القارية بثبات نحو اللقب.

دوري أبطال آسيا للنخبة
بوريرام يونايتد
شباب الأهلي
بارينيتشيا يحطم رقم بادينيس في كأس إسبانيا بعد 74 عاماً
الإمارات تدين استهداف قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
الشيوخ يحضرون حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله حميدان الزعابي برأس الخيمة
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
سالم وماجد بن سلطان يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد عبدالله الزعابي
