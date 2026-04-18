«طائرة العين» يعود باللقـب الكبير

معتـصــم عبدالله (أبوظبي)



اختار العين العودة من الباب الكبير، لينهي صياماً دام 8 مواسم عن الألقاب في منافسات الكرة الطائرة، بعدما تُوِّج بطلاً لكأس الإمارات لموسم 2026-2025، عقب فوزه المستحق على بني ياس بنتيجة 1-3، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة نادي العين، وسط حضور جماهيري غفير، في ختام مميز لمنافسات فئة الرجال.

وأضاف «الزعيم» بهذا التتويج لقبه السابع في «البطولة الأغلى» إلى سجلّه، بعد ألقابه السابقة في مواسم: 1983-1984.1991-1992.1993-1994.1994-1995.1995-1996، و2017-2018، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج بعد غياب طويل. كما عكس تتويج العين هذا الموسم حالة التوازن وتعدد الأبطال في مسابقات الكرة الطائرة، حيث توزّعت الألقاب بين أكثر من فريق، بعدما حصد النصر لقبَي كأس الاتحاد والدوري، فيما تُوِّج بني ياس بلقب السوبر، قبل أن يختتم العين الموسم بإحراز لقب الكأس.

وأعرب عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عن فخره بالمستوى الفني الذي اختُتم به الموسم، مؤكداً أن البطولة تحمل قيمة خاصة، وقال: «نحمد الله على ختام الموسم بهذا المستوى الفني الرفيع، وبحضور جماهيري يعكس أهمية الحدث، ما قدّمه العين وبني ياس في النهائي ليس غريباً على فريقين دائماً في قلب المنافسة، بني ياس بطل السوبر، والعين فريق عريق عاد هذا الموسم بشكل مختلف وقوي».

وأضاف: «ما يسعدنا بشكل خاص هو تنوع الأبطال هذا الموسم، حيث توزّعت البطولات الأربع بين النصر وبني ياس والعين، وهو ما يؤكد قوة المنافسة وصعوبة التوقع حتى اللحظات الأخيرة، ويعكس تطور مستوى اللعبة، نتوجّه بالشكر إلى الأندية وأعضاء الجمعية العمومية واللجان المنظمة على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في هذا النجاح».

من جانبه، عبّر المدرب جمال المعمري عن سعادته بقيادة العين إلى منصة التتويج في موسمه الأول مع الفريق، مشيداً بدور الكوادر الخليجية، وقال: «الثقة هي المفتاح، والكوادر الخليجية والعربية لا تقل كفاءة عن غيرها متى ما وجدت الدعم المناسب، لقد عشنا عُرساً رياضياً حقيقياً يليق بمكانة البطولة، وأعتقد أن الكرة الطائرة الإماراتية بخير في ظل وجود عدة أندية قادرة على المنافسة بقوة».

وتحدّث المعمري عن كواليس الفوز، رغم التوقعات التي مالت لصالح بني ياس، موضحاً: «السر كان في التحضير الذهني والصلابة النفسية، فالنهائيات تُحسم بالحضور الذهني أكثر من البدني، تعاهدنا كفريق على عدم الخروج من الموسم دون لقب، خاصة في ظل الغياب الطويل عن منصات التتويج، وهو ما منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتحقيق هذا الإنجاز».

بدوره، أكد سالم جوهر، لاعب العين، أن التتويج جاء ثمرة عمل طويل وجهد متواصل، وقال: «الحمد لله على هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة عمل استمر طوال الموسم، كنا ندرك صعوبة المواجهة أمام فريق قوي، مثل بني ياس، لكن روح الفريق والتركيز العالي كانا مفتاح الفوز، نُهدي هذا اللقب إلى جماهير العين التي تستحق الفرح».

فيما أشار زميله خميس عبدالله إلى أن اللقب يُمثّل نقطة تحوّل مهمة في مسيرة الفريق، قائلاً: «بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج، كان لا بدّ من العودة بقوة، وهذا اللقب يمثّل بداية جديدة لطائرة العين نحو استعادة مكانتها الطبيعية بين الكبار، ونأمل أن يكون دافعاً لمزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة».