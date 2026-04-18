الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الإصابة تهدد مشاركة جنابري في كأس العالم

19 ابريل 2026 00:28

ميونيخ(أ ف ب)
تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج جنابري مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم هذا الصيف، بعد تعرضه لتمزق عضلي في فخذه، وفق ما أعلن السبت ناديه بايرن ميونيخ متصدر الدوري.
وأصدر بايرن بياناً أوضح فيه أن جنابري سيغيب "لفترة طويلة" بسبب "تمزق في العضلة المقربة في فخذه الأيمن".
ولم يحدد حامل اللقب ومتصدر الدوري مدة الغياب، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن جنابري خاض مباراته الأخيرة هذا الموسم مع عملاق بافاريا، وقد يغيب عن مونديال هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وشارك المهاجم ابن الـ30 عاماً أساسياً في فوز بايرن على ريال مدريد الإسباني 2-1 ذهاباً و4-3 إياباً في طريقه إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب. ولم يكشف بايرن عن وقت أو كيفية حدوث الإصابة.
وسجل جنابري الذي سبق له اللعب مع أرسنال الإنجليزي، 8 أهداف وصنع 7 في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم.
ويُعدّ جنابري لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب الألماني يوليان ناجلسمان، وخاض 59 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 26 هدفاً.
وبعدما بات على بُعد نقطة للاحتفاظ بلقب الدوري حيث بإمكانه الحسم اليوم بتجنب الخسارة على أرضه أمام شتوتجارت، وكذلك المنافسة علي لقب الكأس بعدما بلغ بايرن الدور نصف النهائي.

