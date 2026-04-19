السيتي ضد أرسنال: مَنْ يفوز في معركة المتصدر والوصيف؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يصطدم أرسنال، متصدِّر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، بمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مساء الأحد، في قمة ستؤثّر بشكل كبير على سباق اللقب.

وستكون هذه هي المرة التاسعة فقط في تاريخ البريميرليج التي يلعب فيها الفريقان المتصدران ضد بعضهما البعض في هذا الوقت المتأخر من الموسم (الجولة 33)، في مباراة حاسمة بسباق اللقب، وبفارق 6 نقاط فقط بينهما، مع مباراة أقل لمان سيتي.

وتُعَد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي يحدث فيها ذلك، حيث شهدنا بعض المواجهات بين الفريقين المتصدرين خلال السنوات الـ12 الماضية، لكن لم يسبق أن جاءت أي منها في هذا الوقت المتأخر من الموسم، وبفارق 6 نقاط فقط بينهما.

ويبقي السؤال: ما الذي يحدث عادة في هذه المواجهات الحاسمة بين الفريقين المتصدرين في نهاية الموسم؟ وماذا تعني النتيجة بالنسبة لسباق اللقب؟

وفيما يلي 8 مرات التقى فيها الفريق الأول بالثاني، مع دخول كلا الفريقين مبارياتهما السبع الأخيرة من الموسم على الأكثر، وبفارق لا يتجاوز 6 نقاط بينهما.

وذهب مان يونايتد إلى ملعب أنفيلد متقدماً بنقطتين على ليفربول، قبل 5 مباريات فقط من نهاية موسم 1996/ 97. سقط ليفربول على أرضه أمام يونايتد (1-3)، والذي فاز لاحقاً باللقب.

ومع تقدم أرسنال بـ 5 نقاط، وقبل جولتين فقط من نهاية موسم 2001/ 02، كان يعلم أن التعادل أمام مان يونايتد على ملعب أولد ترافورد سيحسم اللقب لصالحه، وكان على يونايتد الفوز ليحافظ على فرصته، لكنه خسر (0-1) ليحسم المدفعجية اللقب في المباراة الأخيرة.

ودخل أرسنال متأخرا بـ3 نقاط لمواجهة مان يونايتد المتصدر، موسم 2002/ 03، حيث أبقى التعادل بين الفريقين 2-2 المنافسة على اللقب، لكن أرسنال فقد نقاطاً في مبارياته الأربع المتبقية، ما فتح الباب أمام مان يونايتد لحسم اللقب بسهولة.

وكان تشيلسي متأخراً بـ3 نقاط عن مان يونايتد مع تبقِّي 3 مباريات فقط من موسم 2007/ 08، حقق البلوز الفوز (2-1) وتساوى في النقاط مع متصدر الترتيب، لكنه تعثّر في الجولة الأخيرة، ما منح يونايتد اللقب.

وقبل 6 جولات من نهاية موسم 2009/ 10 لم يفصل بين المتصدرين سوى نقطة واحدة، حيث انتزع تشيلسي الصدارة بفوز تاريخي (2-1) على مان يونايتد بملعب أولد ترافورد، وحافظ على صدارته حتى نهاية الموسم، ليتوج باللقب بالجولة الأخيرة.

وكان مان يونايتد متصدراً للدوري بفارق 3 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية موسم 2010/ 11، عندما حلّ تشيلسي، صاحب المركز الثاني، ضيفاً على ملعب أولد ترافورد. وقد ثأر يونايتد لهزيمته في العام السابق بفوزه عليه 2-1، ما مهّد له الطريق نحو اللقب.

وفاز مان سيتي 1-0 بملعب الاتحاد على مان يونايتد، ليتعادل في النقاط مع منافسه، قبل جولتين فقط من نهاية موسم 2011/ 12، وتُوِّج السيتي لاحقاً بلقبه الأول في البريميرليج.

وقبل 3 جولات فقط من نهاية موسم 2013/ 14، خسر ليفربول المتصدر 0-2 في أنفيلد أمام تشيلسي (الثاني)، وتُعد هذه المباراة الوحيدة بالقائمة التي لم تشهد مشاركة الفريق الذي تُوّج باللقب لاحقاً. حيث تراجع ليفربول استغل مان سيتي الفرصة وخطف اللقب في الأسابيع القليلة التالية.