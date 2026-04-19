الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبوت يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين

19 ابريل 2026 10:52
  •  

بكين (رويترز)
استعرضت العشرات من الروبوتات بشرية الهيئة وصينية الصنع قدراتها الرياضية التي تتطور بسرعة، إذ انطلقت بسرعة فائقة تجاوزت متسابقين من ​البشر في سباق نصف ماراثون أقيم في بكين اليوم الأحد، بعد أن تخلّفت الروبوتات عن البشر في السباق نفسه بفارق كبير قبل ⁠عام.
وكانت النسخة الأولى من السباق العام الماضي مليئة بحوادث ​الحظ العثر، إذ واجه عدد من الروبوتات صعوبة في ​الانطلاق من خط البداية ولم يتمكن معظمها ⁠من ​إكمال السباق.
وقطع الروبوت الفائز في سباق العام الماضي مسافة السباق في ساعتين و40 دقيقة، متقدماً بفارق كبير على منافسيه الآليين، ولكن الزمن كان يزيد على ضعف ذلك الذي سجّله الفائز في السباق البشري التقليدي.
وشهد السباق هذا العام فرقاً كبيراً، إذ لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الروبوتات المشاركة من 20 إلى أكثر من 100 ​روبوت، بل تفوقت الروبوتات المنافسة على الفوز في السرعة بشكل ملحوظ على عدد من الرياضيين المحترفين المشاركين في السباق البشري.
وركضت الروبوتات والبشر في مسارين متوازيين لتجنب الاصطدامات.
وأنهى الروبوت الفائز، الذي طوّرته شركة هونور الصينية ‌الشهيرة لتصنيع الهواتف الذكية، السباق ​في 50 دقيقة و26 ثانية، أي أسرع بعدة دقائق من الرقم القياسي العالمي الذي سجّله العدّاء جاكوب كيبليمو الشهر الماضي في لشبونة، على الرغم من ​أن الروبوت احتاج لمساعدة للوقوف ‌مجدداً ⁠على بعد أمتار قليلة من خط النهاية بعد اصطدامه بالحاجز.

 

آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
اليوم 12:48
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:32
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
اليوم 12:30
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©