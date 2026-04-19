حلم جريزمان يتبخر في «كأس الملك»



إشبيلية (أ ف ب)

تُوِّج ريال سوسييداد بلقب كأس ملك إسبانيا في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، وبخّر حلم أتلتيكو مدريد ومهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بالفوز 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، أمس السبت، في المباراة النهائية على ملعب «لا كورتيخا» في إشبيلية.

وتقدَّم ريال سوسييداد مرتين في الوقت الأصلي عبر أندر بارينيتشيا، الذي سجّل أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية للمسابقة بعد 14 ثانية وقائده ميكل أويارسابال (45+1 من ركلة جزاء)، وردّ أتلتيكو مدريد بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (18) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (83).

ولم تتغير النتيجة في التمديد واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لسوسييداد بعد تألق حارس مرماه أوناي ماريرمو، الذي تصدّى للركلتين الأوليين للنروجي ألكسندر سورلوث وألفاريس، فيما سجّل الأرجنتينيان الآخران نيكو جونساليس وثياجو ألمادا وأليكس بايينا.

في المقابل، سجّل كارلوس سولير والكرواتي لوكا سوتشيتش وأيهن مونيوس وبابلو مارين لريال سوسييداد، فيما أهدر الآيسلندي أوري أوسكارسون الركلة الثانية التي تصدّى لها الحارس الارجنتيني خوان موسو.

وهو اللقب الرابع لريال سوسييداد في النهائي الثامن بتاريخه بعد 1909 و1987 عندما حققه على حساب أتلتيكو مدريد بالذات وبركلات الترجيح بتعادلهما 2-2 أيضاً، و2020.

وبدا موسم «لا ريال» متجهاً نحو المعاناة قبل تعيين المدرب الأميركي بيليجرينو ماتاراتسو في ديسمبر، إذ نجح في إنعاش حملة الفريق.

وقال ماريرو حارس مرمى ريال سوسييداد: «إنها لحظة للاستمتاع، للحلم وللإيمان... الطفل الذي حلم بهذا... حققه».

وخاض ريال سوسييداد أول نهائي منذ فوزه على أتلتيك بلباو 1-0 سجّله أويارسابال من ركلة جزاء في نسخة 2019/ 2020 التي أُقيمت خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا، وأول نهائي بحضور جماهيري منذ موسم 1987/ 1988 حين خسر بالنتيجة ذاتها أمام برشلونة.

في المقابل، فشل رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في رفع الكأس للمرة الحادية عشرة في تاريخهم والأولى منذ عام 2013 في النهائي الـ20 لهم.

وخرج أتلتيكو الذي كان يُمنّي النفس بالتتويج باللقب مع مهاجمه المخضرم جريزمان قبل رحيله المعلن هذا الصيف إلى أورلاندو في الولايات المتحدة، يتحسر على الأخطاء.

وقال قائده كوكي: «فعلنا كل ما بوسعنا، واضطررنا للسباحة عكس التيار منذ البداية. كانت لدينا بعض الفرص قبل نهاية الدقائق التسعين، ولو سجّلنا إحداها لتغيرت القصة. علينا تهنئة لا ريال، هكذا هي الحياة. الأمر مؤلم، لكن علينا الاستمرار».

وخاض أتلتيكو أول نهائي له في كأس الملك منذ تتويجه العاشر في موسم 2012/ 2013 على حساب جاره وغريمه ريال مدريد، لكنه واصل معاناته في الآونة الأخيرة، رغم انتزاعه بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.