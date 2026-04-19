هل يستطيع البايرن كسر رقم قياسي صامد منذ 80 عاماً؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يسير بايرن ميونيخ بخُطى ثابتة نحو موسم تاريخي، حيث يبدو فريق فينسنت كومباني في قمة مستواه في جميع المسابقات، وقد سيطر العملاق البافاري على الدوري الألماني (البوندسليجا) بشكل شبه كامل في التاريخ الحديث، محقّقاً 12 لقباً من أصل 13 لقباً في آخر 13 موسماً، باستثناء فوز باير ليفركوزن باللقب عام 2024 الذي كان استثناء.

وبالنظر إلى الفارق المالي الكبير بينه وبين جميع الأندية الأخرى في ألمانيا، فمن المتوقع أن يكون بايرن المرشح الدائم للفوز بالبوندسليجا كل موسم. كما يُتوقع أن يحقق بايرن الثلاثية المحلية، حيث وصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز بالفعل بكأس السوبر الألماني.

وتأهل فريق كومباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد، وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي. وسيكون الفوز بدوري أبطال أوروبا خير دليل على قوة الفريق البافاري الحالي.

ورغم أن الكثيرين لا يعتبرون فوز بايرن بالدوري الألماني إنجازاً كبيراً، إلا أن هيمنته المحلية وأسلوب لعبه كانا استثنائيين. وقد يتمكن الفريق هذا الموسم من تحطيم رقم قياسي مذهل في تسجيل الأهداف.

وسجّل بايرن ميونيخ 105 أهداف في 29 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم. ولوضع ذلك في سياقه، فقد سجّل 45 هدفاً أكثر من بوروسيا دورتموند وشتوتجارت، صاحبي المركزين الثاني والثالث، ومع تبقِّي 5 مباريات في الدوري، ويمكن لبايرن ميونيخ أن يحطّم الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد لأحد فرق الدوريات الخمسة الكبرى، ويحمل تورينو الرقم القياسي منذ موسم 1947/ 48 عندما سجّل 123 هدفاً في 40 مباراة، متوجاً بلقب الدوري الإيطالي.

ولعبت جميع الأندية في قائمة أكثر 20 فريقاً تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، 38 مباراة في مواسمها الغزيرة بالأهداف، والعنصر المثير للإعجاب في إمكانية تحقيق بايرن ميونيخ لهذا الإنجاز هو أنه سيلعب 34 مباراة فقط.

ولو كان التقييم يعتمد على معدّل الأهداف في المباراة الواحدة خلال موسم أحد الدوريات الخمسة الكبرى، لكان بايرن ميونيخ بلا شك قد حطّم هذا الرقم القياسي.

وسجّل بايرن ميونيخ 3.6 هدف في المباراة الواحدة في الدوري الألماني هذا الموسم، لذا فهو يسير على الطريق الصحيح لمعادلة رقم تورينو القياسي، لكن من المرجّح أن يريح لاعبيه بعد حسم اللقب، حيث ستكون الأولوية لدوري أبطال أوروبا.

وكاد ريال مدريد يحطّم الرقم القياسي، حيث سجّل 121 هدفاً في موسم 2011/ 12، و118 هدفاً في موسم 2014/ 15، وهو نفس الرقم الذي حققه راسينج كلوب دو فرانس موسم 1959/ 60، وميلان موسم 1949/ 50.

ويحتل برشلونة جميع المراكز من السادس إلى العاشر في القائمة، حيث سجّل 116 هدفاً موسم 2016/ 17، و115 هدفاً 2012/ 13، و114 هدفاً موسم 2011/ 12، و112 هدفاً موسم 201/16، و110 أهداف موسم 2014/15، وهو نفس رقم ريال مدريد موسم 201/16.