تعرّف على أرقام أربيلوا الصادمة مع ريال مدريد في نصف موسم!

تعرّف على أرقام أربيلوا الصادمة مع ريال مدريد في نصف موسم!
19 ابريل 2026 13:30

 

معتز الشامي (أبوظبي)
لم تكن مسيرة ألفارو أربيلوا كمدرب لريال مدريد مثالية على الإطلاق، حيث تولّى الإسباني قيادة الفريق في منتصف الموسم بعد رحيل تشابي ألونسو المفاجئ، الذي أُقيل عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.
وانتهت مباراة أربيلوا الأولى بتوديع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، أمام ألباسيتي، من دوري الدرجة الثانية الإسباني، في 14 يناير من هذا العام.
ومنذ ذلك الحين، تذبذب أداء الفريق الملكي بين الجيد والسيئ، مع فترات من الأداء المتميز التي قادت ريال مدريد إلى تقليص الفارق مع برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني، والتقدم في دوري أبطال أوروبا إلى ربع النهائي، حيث انتهى بهم المطاف بالخروج على يد بايرن ميونيخ.
والآن، وبعد أن أصبح ريال مدريد متأخراً بـ9 نقاط عن فريق هانسي فليك، وبات عملياً خارج المنافسة على اللقب، بدأ ألفارو أربيلوا ومجلس الإدارة في استخلاص العبر من هذه الفترة القصيرة، خاصة أنه لم يدرب الفريق سوى نصف موسم. 
وخلال تلك الفترة، بلغت نسبة فوز الفريق 62% فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية بالنظر إلى العدد المحدود من المباريات، حيث تُعد الأقل بعد نسبة 42.8% التي حققها جولين لوبيتيجي في فترة القصيرة جداً مع النادي (14 مباراة).
وفي حين أن النسبة المئوية هي نفسها نسبة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد في الماضي القريب، فإن الأمر المقلق هو أن الفرنسي لديه نسبة 62% على مدار 263 مباراة، بينما حقق أربيلوا ذلك في 21 مباراة، فاز في 13 منها وخسر 7 ولم يرفع أي لقب.
بينما المفارقة أن المدرب صاحب أعلى نسبة فوز مع ريال مدريد خلال السنوات العشرة الأخيرة (2016 عهد رافا بينيتيز)، هو تشابي ألونسو، الذي أقيل في منتصف الموسم رغم تحقيقه 71% من الانتصارات الممكنة، وذلك رغم الفارق الكبير مع نظرائه في القائمة في عدد المباريات، حيث أدار 34 مباراة فقط.
أما كارلو أنشيلوتي، الذي حقق مسيرة رائعة مع النادي المدريدي، فيملك نسبة فوز تبلغ 70% ويُعتبر من أفضل المدربين في تاريخ النادي. ويأتي سانتياغو سولاري في المركز الثاني بنسبة 69%، ثم رافائيل بينيتيز بنسبة 68%، وكلاهما تولى تدريب النادي لفترات قصيرة.
وبدأ ريال مدريد فعلياً عملية البحث عن بديل لأربيلوا لموسم 2026/27، وهناك أسماء تتراوح من ليونيل سكالوني، بطل العالم مع الأرجنتين في قطر 2022، إلى يورجن كلوب، وهو هدف طويل الأمد لريال مدريد.

