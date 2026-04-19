الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ساو باولو يُهدر فرصة اقتناص وصافة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)
أهدر فريق ساو باولو فرصة الصعود لوصافة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بخسارته على ملعب فاسكو دي جاما 1/2، فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الثانية عشرة، ويحتلّ ساو باولو المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، بفارق الأهداف خلف فلامنجو الوصيف، الذي خاض عشر مباريات، وفلومينينسي صاحب المركز الثالث الذي خاض 11 مباراة، كما يتأخر بفارق ست نقاط عن بالميراس المتصدر.
وعلى ملعب ساو جانواريو، بدأت المباراة بإثارة مبكرة، حيث نجح ساو باولو في التقدم بهدف في الدقيقة التاسعة بعد كرة طولية من الحارس رافائيل بيريس، سيطر عليها جوناثان كاليري وسدّدها لترتد من الحارس أمام لوتشيانو نيفيس الذي أودعها الشباك.
وفي الشوط الثاني، تغيّرت مجريات اللقاء لصالح أصحاب الأرض، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لفاسكو دي جاما في الدقيقة 71 بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أكدت وجود لمسة يد على جوناثان كاليري، ليسجّل منها جوسي لويز رودريجيز هدف التعادل.
وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة نجح فاسكو دي جاما في خطف هدف الفوز بواسطة أندريس جوميز.
وفي مباريات أخرى، فاز بوتافوجو على مضيفه تشابيكوينسي أي إف 4/1 وكروزيرو على جريميو 2/صفر، وتعادل فيتوريا مع كورينثيانز سلبياً.

أخبار ذات صلة
حدث في الدوري البرازيلي.. مشاجرة جماعية عنيفة بين اللاعبين
«عائد من الموت» يروي قصة توقف قلبه في ملاعب الكرة
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
