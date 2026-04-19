مدرب شباب الأهلي بعد التأهل الآسيوي: هدفنا دائماً الكرة الهجومية



جدة (د ب أ)

أعرب باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته البالغة بتجاوز اختبار صعب، إثر فوزه على بوريرام يونايتد التايلاندي 3/2 بعد مباراة ماراثونية، أمس السبت، في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة في مدينة جدة.

وأظهر المدرب البرتغالي حنكته التكتيكية بعدما وجد فريقه تحت الضغط، عقب عودة بوريرام يونايتد من تأخر بهدفين نظيفين إلى التعادل، حيث قام بإشراك سلطان عادل وسيرجيو داميان، وهي الخطوة التي أعادت السيطرة للفريق في الوقت المناسب.

وقال باولو سوزا إن المباراة شهدت ضياع العديد من الفرص التي تصدى لها حارس المرمى، ومنها فرصة خطيرة ليوري سيزار، مشيراً إلى أن الفريق فقد التوازن والسيطرة بعد التقدم بهدفين، مما سمح للمنافس بالعودة، لكن التغييرات أصلحت الوضع.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يسعى دائماً لتقديم كرة قدم هجومية، معبراً عن رضاه بتسجيل ثلاثة أهداف للمرة الثانية توالياً، رغم عدم رضاه الكامل عن فقدان التركيز في بعض الفترات.

وشكّل المدافع رينان فيكتور تهديداً مستمراً على الصعيد الهجومي، حيث صنع هدف سعيد عزت الله بعد هدف عكسي سجّله بيتر زولج منح التقدم لشباب الأهلي، قبل أن يعود قلب الدفاع رينان فيكتور ليسجّل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

وبهذه النتيجة تأهل شباب الأهلي إلى الدور قبل النهائي لمواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

من جانبه، أرجع رينان فيكتور فقدان التركيز المؤقّت إلى مشاركة بعض اللاعبين الشباب، مؤكداً أن الثقة والرغبة هما ما حسما التأهل في النهاية.