الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظهور الأول لإيتا في البوندسليجا يحظى بمتابعة الصحافة العالمية

19 ابريل 2026 13:49


برلين (د ب أ)
خطفت ماري لويز إيتا الأنظار في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس السبت، بعدما سجّلت ظهورها التاريخي كأول امرأة تتولى منصب المدير الفني لفريق رجال في أحد الدوريات الكبرى في أوروبا، بقيادتها لفريق يونيون برلين أمام فولفسبورج.
وحظي هذا الحدث باهتمام إعلامي عالمي واسع، حيث وصفت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية الأمر بأنه «ثورة في البوندسليجا»، لدرجة أنها وضعت الخبر في صدارة موقعها، متفوقاً على أخبار «السوبر كلاسيكو» بين بوكا جونيورز وريفر بليت.
وأبرزت الصحف الإسبانية هذا الحدث التاريخي، حيث نشرت صحيفة «آس» مقطع فيديو يوثّق لحظة وصول إيتا إلى أرض الملعب، بينما وصفت صحيفة «ماركا» الأجواء داخل استاد «أن دير ألتن فورستيري» بالتاريخية، مؤكدة أن صيحات الجماهير هزّت أرجاء الملعب لحظة خروجها من النفق المؤدي لغرف الملابس، وسط حصار مكثّف من عدسات المصورين التي تتبّعت كل خطواتها.
من جانبها، حاولت إيتا التقليل من شأن التركيز الإعلامي المنصبّ عليها، مؤكدة في تصريحاتها أن الأمر «لا يتعلق بها، بل بكرة القدم»، وذلك خلال لقاءات أجرتها مع شبكتي «دازن» و«سكاي».
ورغم الأجواء الاحتفالية بهذا الإنجاز التاريخي للمرأة في ملاعب الرجال، لكن النتيجة لم تكن مثالية، حيث خسر يونيون برلين أمام فولفسبورج 1/2، لتمتد سلسلة مباريات الفريق الخالية من الانتصارات إلى أربع مباريات متتالية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©