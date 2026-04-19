«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب سباق «أو جران كامينيو»



مدريد (وام)

توج البريطاني آدم ييتس، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، بلقب سباق «أو جران كامينيو» للدراجات، بعد محافظته على صدارة الترتيب في المرحلة الخامسة والأخيرة التي اختتمت أمس، ليحقق أول ألقابه في سباقات المراحل هذا الموسم.

وجاء تتويج ييتس بعد أسبوع مميز قدم خلاله مستويات ثابتة، توجها بفوزه الحاسم في المرحلة الرابعة على قمة «ألتو دي كابيزا دي ميدا»، لينتزع صدارة السباق، قبل أن ينجح في الدفاع عنها في المرحلة الختامية رغم محاولات منافسيه.

وأنهى ييتس المرحلة الخامسة، التي اختتمت على قمة «مونتي تريجا»، في المركز الثالث، ليضمن اللقب العام بزمن إجمالي بلغ 14 ساعة و40 دقيقة و53 ثانية، متقدماً على النرويجي يورجن نوردهاجن من فريق «فيسما - ليس آ بايك» بفارق 32 ثانية، والإيطالي أليساندرو بيناريلو من فريق «إن إس إن سايكلينج» بفارق 48 ثانية.

ويعد هذا الإنجاز أول فوز لييتس في التصنيف العام منذ تتويجه بطواف عمان 2025، كما رفع رصيد فريق الإمارات - إكس آر جي إلى 21 انتصاراً خلال موسم 2026.

وشهد السباق أيضاً تألق زميله يوليوس يوهانسن، الذي افتتح المنافسات بتحقيق أول انتصار احترافي في مسيرته خلال المرحلة الأولى، ليؤكد الفريق حضوره القوي طوال أيام السباق.

وأكد ييتس عقب التتويج أن المرحلة الأخيرة كانت صعبة بسبب الرياح القادمة من المحيط، مشيراً إلى أنه فضل الحفاظ على إيقاع مرتفع في المقدمة لتفادي هجمات المنافسين.

وقال: سعيد بحسم اللقب. السباق كان رائعاً للغاية، وآمل أن أعود للمشاركة فيه مجدداً خلال السنوات المقبلة، وأضاف: الآن سأعود إلى التدريبات لإجراء التحضيرات النهائية قبل المشاركة في جيرو إيطاليا، حيث سندخل السباق بفريق قوي وعدة خيارات للمنافسة.