الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«جودو الإمارات» يشارك في بطولة «دوشانبي» جراند سلام

19 ابريل 2026 16:31


أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة دوشانبي «جراند سلام» الكبرى في طاجيكستان، من 30 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، بلاعبين ولاعبة، هما كريم عبد اللطيف وزن تحت 73 كجم، وعمرو جاد وزن تحت 81 كجم، وإليزا ليتيف تحت 78 كجم.
وأكد الاتحاد، في بيان له، إجراء القرعة يوم 30 أبريل الحالي عبر «تقنية الفيديو»، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي بقاعة قصر التنس في دوشانبي.
من جهة أخرى، اختتم منتخبنا الوطني مشاركته في بطولة آسيا المختلطة التي نظّمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، على صالة أوردوس، بمشاركة 10 دول، محرزاً المركز الرابع بعد خسارته أمام منتخب قيرغيزستان.
وأثنى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، على المشاركة الإيجابية للمنتخب في بطولة آسيا للفردي وحصد 4 ميداليات، منها 3 فضيات وبرونزية، بالإضافة إلى عدد من النقاط التأهيلية إلى أولمبياد 2028، وقال إن اللاعبين واللاعبات خاضوا أجواء المنازلات القوية بعد مراحل متدرّجة من الإعداد خلال الفترة الماضية، وأمام مرحلة مهمة في البطولة المقبلة بطاجيكستان.

