الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الأولمبية المصرية» تعتمد ميثاق لجنة اللاعبين

19 ابريل 2026 17:30

 

القاهرة (د ب أ)
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ميثاق لجنة اللاعبين، في خطوة وصفتها اللجنة بأنها تستهدف تعزيز تمثيل الرياضيين داخل منظومة صنع القرار، وترسيخ دورهم كشركاء أساسيين في تطوير الحركة الأولمبية المصرية، وذلك برئاسة البطل الأولمبي أحمد الجندي.
وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية عبر مركزها الإعلامي اليوم الأحد، أن اعتماد الميثاق يأتي في إطار توجه اللجنة نحو «توسيع قاعدة المشاركة، ومنح اللاعبين مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل الرياضي ومستوى الأداء في مختلف الألعاب».
وأكدت اللجنة أن الميثاق يمثل منصة رسمية لطرح الرؤى والمقترحات، بما يضمن تواصلاً فعالاً بين اللاعبين والجهات الإدارية، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة داخل المنظومة الرياضية.
كما يهدف الميثاق إلى إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل زملائهم محلياً ودولياً، بما يتماشى مع توجهات اللجنة الأولمبية الدولية في دعم دور اللاعبين في صناعة القرار الرياضي.
وتعكس هذه الخطوة حرص اللجنة الأولمبية المصرية على بناء منظومة متكاملة تضع الرياضي في قلب الاهتمام، وتدعم مسيرته داخل وخارج الملاعب، بما يسهم في تحقيق طموحات الرياضة المصرية على الساحة القارية والدولية.

