فان دايك يحسم «ديربي ميرسيسايد» لليفربول في الدقيقة 100



لندن (أ ف ب)

قاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فريقه ليفربول إلى حسم ديربي «ميرسيسايد» أمام مضيفه إيفرتون، بتسجيله هدف الانتصار 2-1 في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع الأحد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، معزّزا بذلك آمال حامل اللقب في بلوغ مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل فان دايك هدف الانتصار (90+10)، بعدما كان المصري محمد صلاح قد افتتح التسجيل لليفربول (29)، قبل تسجيل المهاجم بيتو من غينيا-بيساو هدف التعادل لأصحاب الأرض (54).

ورفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، موسّعاً بذلك الفارق إلى سبع نقاط مع تشلسي السادس الذي خسر أمام ضيفه مانشستر يونايتد 0-1 أمس السبت، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

في المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

وألغى الحكم كريس كافاناج، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، هدفا لإيفرتون حمل توقيع السنغالي إيليمان ندياي لوجود تسلل في بداية الهجمة (28).

وأهدى الجناح دوايت ماكنيل كرة إلى الهولندي كودي خاكبو، فمررها الأخير بينية متقنة من الجهة اليسرى صوب صلاح الذي أنهاها بيسراه أرضية مثالية من مسافة قريبة إلى يمين الحارس الدولي المضيف جوردان بيكفورد (29).

وأنقذ بيكفورد فريقه من الهدف الثاني، بتحويله ببراعة إلى ركنية تسديدة خاكبو من على مشارف منطقة الجزاء (42).

وأدرك بيتو التعادل بعدما تابع إلى داخل الشباك من داخل منطقة الياردات الست، عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى لعبها كيرنان ديوسبيري-هول (54).

ومنح فان دايك فريقه الانتصار القاتل برأسية من داخل منطقة الياردات الست إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى لعبها المجري دومينيك سوبوسلاي (90+10).