رابيو يقود ميلان إلى تخطّي فيرونا وانتزاع وصافة الدوري الإيطالي

روما (أ ف ب)

قاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو فريقه ميلان إلى تخطّي فيرونا بتسجيله هدف الانتصار 1-0 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحقق بذلك فريق المدرب ماسيمليانو أليجري انتصاره الأول بعد خسارتين تواليا، منتزعا الوصافة من نابولي، وأحرز رابيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نابولي الثالث الذي خسر 0-2 أمام بارما أمس السبت، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين تواليا أمام نابولي بالذات وأودينيزي، والتاسع عشر هذا الموسم.

أما فيرونا فتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز الأخير.

وفي مباراة أقيمت ظهر اليوم الأحد، تعادل كريمونيزي وضيفه تورينو من دون أهداف.

ورفع كريمونيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليتشي الثامن عشر في منطقة الهبوط والذي يواجه فيورنتينا الاثنين، علما أن فريق المهاجم الإنجليزي المخضرم جايمي فاردي لم يفز في آخر ثلاث مباريات، مكتفيا بتعادل وهزيمتين.

في المقابل، رفع تورينو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر، معززا سلسلة اللا خسارة إلى ثلاث مباريات تواليا، وبواقع تعادل وانتصارين.