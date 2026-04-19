الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة إيقاف الشناوي

19 ابريل 2026 20:17

 
القاهرة (د ب أ)

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلي مباراتين بدلاً من 4 مباريات بعد طرده خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت في الجولة الأولي من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.
وقال اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأحد، إن لجنة الاستئناف خلال اجتماعها قررت تعديل قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية بشأن اللاعب محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.
وأضاف: اللجنة قررت كذلك عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين، وذلك لانتهاء النصاب القانوني وتأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات علي خلفية طرده عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب الاعتراض علي حكم المباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر الزمالك وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

محمد الشناوي
الأهلي المصري
اتحاد الكرة المصري
الدوري المصري
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©