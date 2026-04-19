اتحاد الكرة المصري يخفض عقوبة إيقاف الشناوي



القاهرة (د ب أ)



قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلي مباراتين بدلاً من 4 مباريات بعد طرده خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت في الجولة الأولي من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وقال اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأحد، إن لجنة الاستئناف خلال اجتماعها قررت تعديل قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية بشأن اللاعب محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

وأضاف: اللجنة قررت كذلك عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين، وذلك لانتهاء النصاب القانوني وتأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات علي خلفية طرده عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب الاعتراض علي حكم المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر الزمالك وبيراميدز صاحب المركز الثاني.