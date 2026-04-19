الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
سيتي يكسب أرسنال ويشعل سباق اللقب في الدوري الإنجليزي

سيتي يكسب أرسنال ويشعل سباق اللقب في الدوري الإنجليزي
19 ابريل 2026 21:52

 
لندن (أ ف ب)

شدّد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أسقطه 2-1 بهدفي الفرنسي ريان شرقي والنروجي إرلينج هالاند، اليوم الأحد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، ليقلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط، علما أن لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مباراة مؤجلة.
وسجّل هدفيّ سيتي شرقي (16) وهالاند (65)، مقابل هدف للألماني كاي هافيرتس (18).
ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بثلاث نقاط عن أرسنال الذي انقاد إلى خسارة ثانية توالياً في الدوري، برصيد 70 نقطة.
ويملك بطل إنجلترا 10 مرات فرصة اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف إذا فاز في مباراته المؤجلة أمام كريستال بالاس.
وأطلق شرقي إنذاراً أول بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، حوّل مسارها المدافع البرازيلي جابريال قبل ارتدادها من القائم الأيمن لمرمى أرسنال (4).
وافتتح شرقي التسجيل بعد مجهود فردي رائع، تخطّى على إثره غابريال وديكلان رايس، قبل إطلاق تسديدة أرضية بيمناه من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية اليسرى (16).
وأدرك هافيرتس التعادل بعدما ضغط داخل منطقة الياردات الست على الحارس المضيف الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان يحاول تمرير الكرة صوب نيكو أورايلي، لكنها ارتدّت من القدم اليمنى للدولي الألماني إلى داخل الشباك (18).
ومارس سيتي ضغطاً هائلاً على أرسنال في بداية الشوط الثاني، فتدخّل القائم الأيمن مجددا وردّ تسديدة هالاند بيسراه من داخل منطقة الياردات الست بعد ركلة ركنية (48).
وكاد أرسنال يخطف التقدُّم في مناسبتين، تصدّى في الأولى دوناروما ببراعة لتسديدة المنفرد هافيرتس بيسراه من داخل المنطقة (60)، وردّ القائم الأيسر في الثانية تسديدة إيبيريتشي إيزي بيسراه من على مشارف المنطقة (61).
ومنح هالاند التقدُّم لسيتي بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة، مستفيداً من تمريرة أورايلي، استقرت في الزاوية اليسرى (65).
وتدخّل القائم مرة جديدة، فردّ رأسية لجابريال من مسافة قريبة حوّل مسارها أورايلي، إثر ركلة حرة مباشرة لعبها النروجي مارتن أوديجارد (73).
وعلت رأسية هافيرتس غير المراقب من مسافة قريبة المرمى بقليل، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى لعبها البديل البلجيكي لياندرو تروسار (90+5).

