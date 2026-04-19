تتويج شباب الأهلي والشارقة بلقبي الدوري العام للكاراتيه

أبوظبي (الاتحاد)



تُوِّج ناديا شباب الأهلي والشارقة بلقبي الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكاتا فرقاً للإناث والذكور، وفاز «الفرسان» بفئات الإناث، وحصد دروع الدوري العام للفئات الأربع: الفتيات، الناشئات، الآنسات، والسيدات، في المقابل سيطر نادي الشارقة للألعاب الفردية على لقبَي فئتي الأشبال والرجال، فيما نالت شرطة دبي درع فئة الشباب، وحقق شباب الأهلي لقب فئة الناشئين.

وأسفرت نتائج مسابقة الكاتا في فئة السيدات عن فوز شباب الأهلي بالمركز الأول، ونادي عجمان بالمركز الثاني، وفي فئة الآنسات فاز شباب الأهلي بالصدارة، تلاه أكاديمية ماجمادور، وفي المركز الثالث جاء نادي عجمان، وفي فئة الناشئات فاز شباب الأهلي بالصدارة، وشرطة دبي (وصيفاً)، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الفتيات تصدّر شباب الأهلي، نادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، وأكاديمية ماجمادور ثالثاً.