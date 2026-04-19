الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يكسب الوحدة ويتوج بكأس بطولة الإمارات تحت 16 سنة

19 ابريل 2026 22:40

 
دبي (الاتحاد)

«طائرة العين» يعود باللقـب الكبير


تُوّج فريق العين لكرة القدم بكأس بطولة الإمارات تحت 16 سنة، عقب فوزه على فريق الوحدة بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب نادي النصر رقم (2).
سجل هدفي العين اللاعبان صالح عدنان وأبوبكر شاتي.
وحضر المباراة ومراسم التتويج، عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث قام بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق العين الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما تم تكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الوحدة بالميداليات الفضية.
وكان العين قد بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على جلف يونايتد بركلات الترجيح (4-3) في الدور نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما تأهل الوحدة بعد فوزه على العروبة بنتيجة (2-1) في الدور ذاته.

العين
الوحدة
اتحاد الكرة
دوري الناشئين دوري الناشئين تحت 16 سنة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©