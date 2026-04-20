هالاند: مباراة سيتي أمام بيرنلي بمثابة نهائي



لندن (رويترز)

قال إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إن ​مباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أشبه ⁠بمباراة نهائية، وذلك بعد أن منحه ​الفوز 2-1 على المتصدر ​أرسنال ‌الفرصة للصعود إلى قمة ⁠الجدول ​حال الفوز في المواجهة التي تقام بعد غد الأربعاء.

يتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر، ‌لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة ‌مؤجّلة، قلّص الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه أمس الأحد في ​ملعب الاتحاد.

وسيجعل فوز آخر يوم الأربعاء فريق المدرب بيب جوارديولا متساوياً في النقاط مع النادي اللندني، ويضعه في ‌صدارة الترتيب، إما ​بمجموع الأهداف في لقاءاتهما المباشرة، أو فارق الأهداف في الدوري، بحسب هامش الفوز.

وقال هالاند، الذي ​سجّل ‌الهدف ⁠الحاسم ‌في الفوز أمس، ‌لشبكة سكاي سبورتس: «نخوض مباراة نهائية يوم الأربعاء. ⁠لا تقلُّ مباراة بيرنلي أهمية عن ​هذه المواجهة»، وأضاف: «علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا».

وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004، ​نيوكاسل يونايتد يوم السبت.