هالاند: مباراة سيتي أمام بيرنلي بمثابة نهائي

لندن (رويترز)
قال إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إن مباراة فريقه المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أشبه بمباراة نهائية، وذلك بعد أن منحه الفوز 2-1 على المتصدر أرسنال الفرصة للصعود إلى قمة الجدول حال الفوز في المواجهة التي تقام بعد غد الأربعاء.
يتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر، لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجّلة، قلّص الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه أمس الأحد في ملعب الاتحاد.
وسيجعل فوز آخر يوم الأربعاء فريق المدرب بيب جوارديولا متساوياً في النقاط مع النادي اللندني، ويضعه في صدارة الترتيب، إما بمجموع الأهداف في لقاءاتهما المباشرة، أو فارق الأهداف في الدوري، بحسب هامش الفوز.
وقال هالاند، الذي سجّل الهدف الحاسم في الفوز أمس، لشبكة سكاي سبورتس: «نخوض مباراة نهائية يوم الأربعاء. لا تقلُّ مباراة بيرنلي أهمية عن هذه المواجهة»، وأضاف: «علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا».
وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004، نيوكاسل يونايتد يوم السبت.