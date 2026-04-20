ببغاء من الخزف يسرق الأضواء في احتفالات بايرن ميونيخ

ميونيخ (رويترز)
كان تمثال ببغاء الكوكاتو، المصنوع من الخزف، نجم احتفالات بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في ملعب أليانز أرينا أمس الأحد، كما ظهر رمز حُسن الطالع الخاص بالفريق البافاري على القمصان الرسمية التي ارتداها اللاعبون احتفالاً بالفوز باللقب.
وحسم بايرن لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه بفوزه 4-2 على شتوتجارت، مع تبقِّي أربع مباريات على نهاية الموسم.
واحتفل اللاعبون والطاقم الفني مع المشجعين في الملعب، ورفعوا تمثال الطائر المصنوع من الخزف عالياً كأنه كأس قبل أن يضعوه أمامهم لالتقاط صور الفريق.
وكان اللاعبون أخذوا التمثال من أحد مطاعم ميونيخ خلال احتفالات الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، ثم سلّمه مالك المطعم للفريق رسمياً، ومنذ ذلك الحين، أصبح ببغاء الكوكاتو التميمة غير الرسمية للفريق.