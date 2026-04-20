ببغاء من الخزف يسرق الأضواء في احتفالات بايرن ميونيخ

ميونيخ (رويترز)

كان تمثال ​ببغاء الكوكاتو، المصنوع من الخزف، نجم احتفالات بايرن ميونيخ بلقب ⁠دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ​في ملعب أليانز ​أرينا أمس الأحد، ⁠كما ​ظهر رمز حُسن الطالع الخاص بالفريق البافاري على القمصان الرسمية التي ارتداها ‌اللاعبون احتفالاً بالفوز باللقب.

وحسم بايرن ‌لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه ​بفوزه 4-2 على شتوتجارت، مع تبقِّي أربع مباريات على نهاية الموسم.

واحتفل اللاعبون والطاقم الفني مع المشجعين في الملعب، ​ورفعوا تمثال الطائر المصنوع من الخزف عالياً كأنه كأس قبل أن ​يضعوه أمامهم لالتقاط ⁠صور الفريق.

وكان اللاعبون ‌أخذوا التمثال من أحد مطاعم ⁠ميونيخ خلال احتفالات الفوز بلقب ​الدوري الموسم الماضي، ثم سلّمه مالك المطعم للفريق رسمياً، ومنذ ذلك الحين، أصبح ببغاء الكوكاتو التميمة غير ​الرسمية للفريق.