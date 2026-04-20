«الرياضات الإلكترونية» يستعرض الروزنامة المعتمدة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة مسيرة العمل المؤسسي، ومراجعة الخطط الاستراتيجية، واستعراض أبرز البرامج والمبادرات للمرحلة المقبلة.

واستهلّ الاجتماع بمناقشة مستجدات أعمال الاتحاد، إلى جانب استعراض المشاركات والاستحقاقات الدولية المقبلة ضمن الروزنامة المعتمدة، وبحث سبل تعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية والإدارية، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في قطاع الرياضات الإلكترونية.

كما ناقش المجلس عدداً من الملفات التنظيمية والتطويرية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة لدعم استدامة النمو المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني في مختلف قطاعات الاتحاد.

وفي إطار تطوير الهيكل التنظيمي، اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على المسابقات والبطولات ووضع الخطط الفنية لتطوير الأداء وصقل المواهب، إلى جانب اعتماد لجنة الأنشطة النسائية، بما يعزّز حضور المرأة الإماراتية في قطاع الرياضات الإلكترونية، ويدعم برامج المشاركة المجتمعية واكتشاف الكفاءات النسائية وتمكينها.

واستعرض المجلس التحضيرات الجارية لمشاركة الاتحاد في تنظيم منافسات الرياضات الإلكترونية ضمن الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي، المقررة في يونيو 2026، في خطوة تعكس التزام الاتحاد بدعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز الشمولية الرياضية، كما ناقش تجديد مذكرة التفاهم مع الأولمبياد الخاص، بما يضمن استمرار التعاون في تطوير البرامج والمبادرات الموجهة لهذه الفئة.

وفي سياق دعم المنافسات المحلية، قرّر المجلس إطلاق النسخة الثالثة من الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، بمشاركة الأندية الرسمية، استكمالاً لنجاحات النسختين السابقتين، وتعزيزاً لاكتشاف المواهب الوطنية وتأهيلها للمشاركة في المحافل الخارجية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن الاتحاد يمضي وفق رؤية طموحة ترتكز على الحوكمة والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد لصناعة الرياضات الإلكترونية، ويدعم توجهات الدولة في الاستثمار في الشباب والاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل.

ويواصل الاتحاد تنفيذ برامجه النوعية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتنظيم بطولات بمعايير عالمية، وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة الدولية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة المستقبلية.