5 أندية إماراتية تشارك في مسابقات آسيا الموسم المقبل



معتز الشامي (أبوظبي)

استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على رفع مقترح بزيادة مقاعد الفرق المشاركة في مسابقات دوري أبطال آسيا لاسيما بطولة النخبة، وذلك بعد رفع عدد المشاركات إلى 32 فريقاً بدلاً من 24 فريقاً كما هو الوضع حالياً، إلى المكتب التنفيذي القاري، الذي سيعقد اجتماعاً يوم 24 الجاري لاعتماد المقترح وبدء تنفيذه وتطبيقه بداية من النسخة المقبلة للبطولتين.

وكشفت مصادر عن تفضيل إدارة المسابقات الآسيوية، منح متصدر ترتيب الشرق والغرب نصفي مقعد في الدور التمهيدي و3 مقاعد مباشرة في البطولة، ويحلّ في صدارة الشرق الدوري الياباني وفي صدارة الغرب الدوري السعودي، بينما حصل دورينا على 3 مقاعد مباشرة في النخبة ونصف مقعد في الدور التمهيدي للنخبة، بصفته وصيفاً لغرب آسيا، حيث ضمن الوصافة بفضل الأداء المميز لأنديتنا في تقييم السنوات الـ8 الأخيرة.

وهو تأكيد لما سبق وأشارت إليه «الاتحاد» بزيادة مقعد لأنديتنا في النخبة، حيث كان دورينا يحصل على مقعدين مباشرين ونصف مقعد في التصفيات، وبالتالي بات يمتلك 3 مقاعد مباشرة إلى جانب نصف مقعد في التصفيات، كما سيحصل دورينا على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا2، ما يرفع مجموع أنديتنا المشاركة في البطولتين إلى 5 أندية.

يتوقع أن يتم توزيعها بواقع، بطل ووصيف الدوري وبطل الكأس للمشاركة بشكل مباشر في دوري أبطال النخبة، بينما يشارك صاحب الترتيب الثالث في الدور التمهيدي للنخبة، وصاحب المركز الرابع أو «الخامس» في دوري الأبطال 2.

وفي حالة حصد فريق واحد للقبي الدوري والكأس، سيعني ذلك تأهل بطل الكأس ووصيف وثالث الدوري مباشرة إلى النخبة، ويحصل صاحب الترتيب الرابع على مقعد في الدور التمهيدي، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مقعد في دوري الأبطال 2.

وفي كل الأحوال ستشارك 5 أندية إماراتية الموسم المقبل في بطولتي الأندية على مستوى آسيا، حيث يتأهل الفريق الخاسر في الدور التمهيدي للنخبة، للمشاركة في دوري الأبطال 2 مباشرة.

أما باقي زيادات المقاعد في بطولات أسيا، فيحصل أصحاب الترتيب الثالث في الغرب والشرق على 3 مقاعد مباشرة في النخبة ومقعد مباشر في دوري الأبطال 2 وهما كل من قطر وتايلاند، بينما تحصل الدوريات صاحبة الترتيب الرابع قارياً على مقعدين مباشرين في النخبة ومقعد في دوري الأبطال2 وحلّت إيران والصين في هذا الترتيب، وفي المركز الخامس قارياً حلّت أوزباكستان وأستراليا وستحصلان على مقعد واحد مباشر في النخبة ونصف مقعد في تمهيدي النخبة، إضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال2.

وفي الترتيب السادس حلّ العراق وماليزيا وسيحصلان على مقعد مباشر في النخبة ومقعد مباشر في دوري الأبطال 2، وحلّت الأردن وفيتنام في الترتيب السابع، ويحصلان على نصف مقعد في الدور التمهيدي للنخبة، ومقعد مباشر في دوري الأبطال2.

