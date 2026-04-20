ألكاراز يتراجع خلف سينر في التصنيف العالمي للتنس



باريس (أ ف ب)

لم يشهد ترتيب تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، أي تعديل، حيث لا يزال الإيطالي يانيك سينر يُهيمن على المركز الأول، رغم عدم مشاركته في أي دورة الأسبوع الماضي، في حين تراجع وصيفه الإسباني كارلوس ألكاراز خلفه قليلاً، عقب انسحابه بسبب الإصابة قبل مباراته في الدور الثاني في برشلونة.

ورغم تراجعه، حافظ ألكاراز الذي خسر 280 نقطة في التصنيف الجديد بعدما خسر الصدارة الأسبوع الماضي بفقدانه لقب بطل دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة بسقوطه أمام سينر، على تقدم مريح أمام الألماني ألكسندر زفيريف، الذي لا يزال في المركز الثالث بعد فقدانه لقبه بطلاً لدورة ميونيخ، بخروجه من نصف النهائي، حيث خسر 300 نقطة.

وحافظ الأميركي بن شيلتون، الفائز بلقب دورة ميونيخ، على المركز السادس، لكنه اقترب أكثر من الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس.

وارتقى الإيطالي فلافيو كوبولي الخاسر في نهائي ميونيخ بعدما جرّد زفيريف من لقبه، ثلاثة مراكز إلى الثالث عشر، وعاد إلى أفضل تصنيف له الذي احتله سابقاً في 30 مارس.

وتقدم الفرنسي أرتور فيس خمسة مراكز في اليوم التالي لفوزه بلقب دورة برشلونة فاحتل المركز 25، بينما تقدم وصيفه في النهائي الروسي أندريه روبليف إلى المركز 12 قبل انطلاق دورة مدريد لماسترز الألف نقطة هذا الأسبوع.

ولدى السيدات، قلّصت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثانية الفارق إلى 2395 نقطة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المتصدرة، غداة فوزها بلقب دورة شتوتجارت لفئة 500 نقطة، في حين غابت المصنفة أولى عن الملاعب الأسبوع الماضي بانتظار عودتها في دورة مدريد للألف نقطة هذا الأسبوع.

وبعد وصولها إلى نهائي دورة شتوتجارت، تقدمت التشيكية كارولينا موخوفا مرتبة وأصبحت في المركز الحادي عشر، في حين ارتقت الشابة الروسية ميرا أندرييفا، التي خرجت من الدور نصف النهائي في ألمانيا، مرتبة وتقدمت إلى المركز الثامن.

وبفوزها بلقب دورة روان الفرنسية، تقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك خمسة مراكز دفعة واحدة وأصبحت في المرتبة الـ23 عالمياً.



- تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 13350 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 12960

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5255

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4710

5. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 4100

- تصنيف العشر الأوليات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 10895 نقطة

2. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 8500

3. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 7279

4. إيجا شفيونتيك (بولندا) 7223

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 6136