«السبق» يطلّ على شرفة المستقبل من أكاديمية ياس هيت بمشاركة 26 طفلاً

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية ياس هيت النسخة الثانية من برنامجها الرائد «السبق» في حلبة مرسى ياس، مستقطبةً عدداً قياسياً من الجيل القادم من السائقين الإماراتيين الواعدين، وشهدت فعالية الاختيار لهذا العام مشاركة 26 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، أي ما يعادل ضعف عدد المشاركين في النسخة الأولى عام 2025 التي ضمّت 13 مشاركاً، في مؤشر واضح على النمو المتسارع للبرنامج وتوسعه على مستوى الدولة.

ويهدف برنامج «السبق» إلى اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية الشابة والواعدة في رياضة السيارات، من خلال استقطاب المشاركين من مختلف إمارات الدولة لخوض يوم متكامل من التقييم في «ياس كارتزون»، وخضع المتسابقون لسلسلة من الاختبارات الشاملة، شملت الأداء على الحلبة، واللياقة البدنية، والتنسيق، إلى جانب التقييمات السلوكية، لضمان اتباع نهج شامل لاكتشاف المواهب.

وبعد منافسة قوية، تم اختيار السائقين المتميزين وهم: فيصل الزعابي، 7 سنوات وشهر واحد، من أبوظبي (الفائز الأول بين الذكور)، سيف الشحي، 7 سنوات وشهران، من أبوظبي (الفائز الثاني بين الذكور)، أميرة المهيري، 4 سنوات و7 أشهر، من أبوظبي (الفائزة الأولى بين الإناث) وستنضم رسمياً إلى برنامج السباقات عند بلوغ الحد الأدنى للعمر، وستغيب عن السباق الأول حتى تصبح مؤهلة.

وسيحصل الفائزون على مقعد ممول بالكامل في سباقات بامبينو ضمن بطولة الإمارات للسيارات الرياضية، وبطولة كأس بامبينو، بصفتهم سائقين رسميين في أكاديمية ياس هيت، وتحت إشراف فريق «ياس هيت ريسينج».

وسلطت نسخة 2026 الضوء على تزايد مشاركة الفتيات، بما في ذلك تواجدهن ضمن قائمة أفضل 15 سائقاً، ما يعكس الالتزام المستمر للبرنامج بتشجيع الشابات الإماراتيات على دخول عالم رياضة السيارات.

وفي هذا السياق، قال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يجسّد برنامج السبق التزام حلبة مرسى ياس المستمر بدعم وتنمية المواهب الإماراتية في رياضة السيارات. ويؤكد النمو الذي نشهده في عامه الثاني، من حيث تضاعف أعداد المشاركين، حجم الشغف المتزايد لدى الشباب الإماراتي بهذه الرياضة منذ سن مبكرة. ومن خلال توسيع نطاق المشاركة على مستوى الدولة، وتوفير الفرص للسائقين الناشئين، نُسهم في بناء مسارات مستدامة تُمكّنهم من ممارسة هذه الرياضة وتطوير مهاراتهم. ويسعدنا أن نشهد بروز هذه المواهب الواعدة، ونتطلع إلى دعم مسيرتهم نحو الاحتراف والمنافسة على أعلى المستويات».

وانطلاقاً من نجاح نسخته الأولى في عام 2025، يواصل برنامج «السبق» ترسيخ دوره كمنصة رئيسية في تحقيق رؤية حلبة مرسى ياس ومواصلة العمل على تطوير المواهب المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات على مستوى الدولة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى إعداد جيل من السائقين الإماراتيين القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز عالمي لرياضة السيارات.

ومع بدء التحضير لنسخة 2027، يتطلع البرنامج إلى توسيع نطاق تأثيره وتعزيز حضوره، لمواصلة رسم ملامح مستقبل رياضة السيارات في دولة الإمارات.











