عدد اليوم
ورشة عمل لمسابقات المراحل السنية لموسم 2026-2027

20 ابريل 2026 19:30

 
دبي (الاتحاد)
أقام اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم، ورشة عمل استعرض خلالها تفاصيل مسابقات المراحل السنية للموسم 2026-2027، بمشاركة واسعة من المديرين الفنيين، والمشرفين الإداريين، ومسؤولي القيد والتسجيل في الأندية، إلى جانب ممثلي أكاديميات ومدارس كرة القدم.
واستهلت ورشة العمل التي قدمها عبدالرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات بمحور رئيس تناول مسابقات المراحل السنية المختلفة، حيث تم تقديم عرض شامل لبطولات الفئات تحت 21، 19، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11 و10 سنوات، بالإضافة إلى مهرجانات البراعم للفئات تحت 9، 8 و7 سنوات.
واستعرضت الورشة قواعد وشروط المسابقات، وآليات مشاركة اللاعبين في مسابقات الدوري وبطولات الكؤوس، مع التأكيد على مراعاة توافق جميع المسابقات مع برامج المنتخبات الوطنية ومواعيد الامتحانات الدراسية.
كما تم التطرق إلى الضوابط المنظمة لأعداد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وعدد المسموح لهم بالوجود على مقاعد البدلاء، فضلاً عن المعايير المعتمدة للملاعب، وقوائم بداية المباريات، وإجراءات تبديل اللاعبين.
وفي المحور الثاني، ناقشت الورشة أعداد اللاعبين والصفات الإدارية والفنية والطبية وفترات التسجيل.
ويحرص اتحاد الكرة من خلال تنظيم هذه الورشة على تطوير منظومة مسابقات المراحل السنية بشكل مستمر، بما يسهم في إعداد جيل واعد من اللاعبين، وتعزيز استدامة التميز في كرة القدم الإماراتية على المدى الطويل.

