تأجيل مباراة شباب الأهلي وخورفكان بالجولة 23 لدوري أدنوك



معتز الشامي (أبوظبي)

أجرت رابطة المحترفين تعديلاً على مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، التي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين 23 و24 الجاري، لتقرر تأجيل مباراة شباب الأهلي أمام خورفكان إلى يوم 29 أبريل الجاري، وذلك بسبب تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يقام غداً مع احتمالية تأهله للنهائي القاري.

كما أعلنت الرابطة، مواعيد الجولة الـ 24 من دورينا التي تقام يومي 5 و6 مايو المقبلين، بحيث ستشهد الجولة 23 مباريات قمة يوم 6 مايو، تجمع الأولى بين الوحدة والوصل على استاد آل نهيان، والثانية بين الشارقة والعين على ملعب الشارقة، والثالثة ستجمع شباب الأهلي والنصر في ديربي دبي على استاد راشد.