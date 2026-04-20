«القوس والسهم» يتوج الفائزين في دوري الإمارات لاكتشاف المواهب



الشارقة (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم نتائج المرحلة النهائية لدوري الإمارات لاكتشاف المواهب والجولة الأخيرة من الدوري للموسم الرياضي 2025 - 2026، بعد منافسات قوية على مدار يومي السبت والأحد على ملعب شرطة الشارقة.

وتوج الفائزين الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ولمياء السبوسي، وكيل وزارة مساعد بوزارة الرياضة، وسعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وهنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد القوس والسهم، وسلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام وعدد من المسؤولين.

وشهدت منافسات نهائي دوري اكتشاف المواهب مشاركة 36 لاعباً ولاعبة، ونظمه اتحاد القوس والسهم، بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بإشراف وزارة الرياضة، بينما تنافس 52 لاعباً ولاعبة في الجولة الأخيرة من دوري الإمارات للعبة.

وأسفرت المنافستان عن فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول في فئة فردي السيدات، محققاً 13 ميدالية وحقق نادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 5 ميداليات وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثا، برصيد 4 ميداليات.

وتصدر نادي المدام منافسات فردي فئة الرجال، محققا 12 ميدالية وحقق نادي أبوظبي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات وحصدت أكاديمية مشرف المركز الثالث بميداليتين.

وقالت هنادي خليفة الكابوري، إن دوري الإمارات لاكتشاف المواهب حقق نجاحاً كبيراً بدعم ورعاية وزارة الرياضة، وحرصها على تمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية، لاسيما أن هذا الدوري ليس مجرد منافسة فقط، وإنما منصة لاكتشاف المواهب، وتبني البرامج الحديثة، بما يسهم في الارتقاء بتنافسيتهم وفق أفضل المؤشرات العالمية.

وأوضحت أن تعاون الأندية المشترك مع الاتحاد، والمشاركة في البطولات، وتقديم المبادرات، من المرتكزات النوعية التي تواكب توجهات الاتحاد الاستراتيجية، لتأسيس قاعدة صلبة من المواهب الواعدة، وتعزيز قدرات المنتخبات الإماراتية، لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.