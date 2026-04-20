رقم قياسي في ماراثون بوسطن بـ«مساعدة الرياح»



بوسطن (رويترز)

فاز العداء الكيني جون كورير ⁠اليوم الاثنين بماراثون بوسطن ​للعام الثاني على ​التوالي ‌محطما الرقم ⁠القياسي ​للسباق بعدما أنهاه في ساعتين ودقيقة واحدة و52 ثانية. وعند علامة ‌20 ميلا، تجاوز كورير ‌العداء الإثيوبي ميلكيشا مينجيشا لينتزع صدارة ​السباق.

وركض كورير منفردا في الأميال الستة الأخيرة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي ‌كان قد ​سجله مواطنه جيفري موتاي عام 2011 حين سجل ساعتين ​وثلاث ‌دقائق ⁠وثانيتين. وشهد ‌السباق، الذي ‌أقيم للمرة 130، انطلاقة ⁠باردة، إذ بلغت ​درجة الحرارة (سبع درجات مئوية)، في يوم ساعدت فيه رياح خفيفة المتسابقين على تحقيق أزمنة ​مميزة.