رقم قياسي في ماراثون بوسطن بـ«مساعدة الرياح»

بوسطن (رويترز)
فاز العداء الكيني جون كورير اليوم الاثنين بماراثون بوسطن للعام الثاني على التوالي محطما الرقم القياسي للسباق بعدما أنهاه في ساعتين ودقيقة واحدة و52 ثانية. وعند علامة 20 ميلا، تجاوز كورير العداء الإثيوبي ميلكيشا مينجيشا لينتزع صدارة السباق.
وركض كورير منفردا في الأميال الستة الأخيرة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان قد سجله مواطنه جيفري موتاي عام 2011 حين سجل ساعتين وثلاث دقائق وثانيتين. وشهد السباق، الذي أقيم للمرة 130، انطلاقة باردة، إذ بلغت درجة الحرارة (سبع درجات مئوية)، في يوم ساعدت فيه رياح خفيفة المتسابقين على تحقيق أزمنة مميزة.