الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

رقم قياسي في ماراثون بوسطن بـ«مساعدة الرياح»

20 ابريل 2026 20:17


بوسطن (رويترز)
فاز العداء الكيني جون كورير ⁠اليوم الاثنين بماراثون بوسطن ​للعام الثاني على ​التوالي ‌محطما الرقم ⁠القياسي ​للسباق بعدما أنهاه في ساعتين ودقيقة واحدة و52 ثانية. وعند علامة ‌20 ميلا، تجاوز كورير ‌العداء الإثيوبي ميلكيشا مينجيشا لينتزع صدارة ​السباق.
وركض كورير منفردا في الأميال الستة الأخيرة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي ‌كان قد ​سجله مواطنه جيفري موتاي عام 2011 حين سجل ساعتين ​وثلاث ‌دقائق ⁠وثانيتين. وشهد ‌السباق، الذي ‌أقيم للمرة 130، انطلاقة ⁠باردة، إذ بلغت ​درجة الحرارة (سبع درجات مئوية)، في يوم ساعدت فيه رياح خفيفة المتسابقين على تحقيق أزمنة ​مميزة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©